Beyoğlu’nda geri dönüşüm etkinliği

Beyoğlu’nda “Avrupa Atık Azaltım Haftası” kapsamında geri dönüşüm etkinliği düzenlendi.
Beyoğlu Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Kompost-Solucan Gübresi Üretim Tesisi’nde düzenlenen etkinlikte çocuklara uygulamalı geri dönüşüm eğitimleri verildi.
Çocuklar daha sonra etkinlik alanında kurulan survivor parkurunda sıfır atık oyunu oynayarak eğitimlerini pekiştirdiler. Geri dönüşüm çalışmaları kapsamında firmalarda etkinlikte yerlerini alarak çocukları bilgilendirdi. Etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katılarak çocuklarla birlikte geri dönüşüm çalışmalarına katıldı.