Beyoğlu’nda geri dönüşüm etkinliği

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Dışarıda elin oğlunda ne varsa Türkiye onu üretebilecek noktaya gelmiştir

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Samsun'da arıtma tesisi temel atma töreninde konuştu.

Türkiye'de son 19 yılda büyük bir özgüven inşası sağladıklarının altını çizen Kurtulmuş, şunları kaydetti: 'Gencecik çocuklarımız, üniversitelerdeki araştırmacılarımız, hatta liselerdeki öğrencilerimiz 'biz yapabiliriz' noktasına geldi. Biz elin oğluyla uzay alanında yarışırız. Roketlerimizi yaparız, İHA'larımız yapılır, SİHA'larımızı yaparız, fabrikalarımızı yaparız, OSB'lerimizi yaparız ve her alanda mücadele edebiliriz. Dünyaya her şeyi yapar ve satarız noktasına geldik. Şimdi Türkiye'de aklınıza ne geliyorsa, dışarıda elin oğlunda ne varsa Türkiye onu üretebilecek noktaya gelmiştir. Onlarla rekabet edebilecek noktaya gelmiştir' dedi.





