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İSTANBUL

Hastane ilaçlarını satmışlar

İstanbul’da 2 hastane çalışanı, tıbbi görüntülemede kullanılan ilaçları çalıp merdivenaltı ruhsatsız kliniklere satarken yakalandı. Diğer bir ilaç çetesi ise içinde Kovid-19 da olan 950 bin sahte hap ile yakayı ele verdi. 5 kişi tutuklandı.

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Şahin Şen Yeni Şafak
​İstanbul haber: Hastane ilaçlarını satmışlar
Kolay yoldan para kazanmak isteyenler, hastane ve ecza depolarından hırsızlığa başladı.

Pandemi ve artan döviz kuru, ilaç ve tıbbi çözelti tedariğinde aksamalara neden olurken; bu durum akıllara durgunluk veren bir hırsızlığı da beraberinde getirdi.

Kolay yoldan para kazanmak isteyenler, hastane ve ecza depolarından hırsızlığa başladı. Ruhsatsız ve kaçak olarak çalışan, çoğunlukla mültecilerin gittiği merdivenaltı klinikler, ilaç ve çözelti problemini hastanelerde çalışanlara komisyon vererek çözmeye yöneldi.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde temizlik personeli olan A.A.’nın, çaldığı ilaçları evraksız ve izinsiz şekilde sattığı ortaya çıktı.

İstanbul’da kaçak ilaç operasyonu: 819 bin adet ilaç ele geçirildi
FOTOĞRAF 7
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin, kaçak ve sahte ilaç ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
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Söz konusu soruşturma kapsamında belirli süre fiziki takip ve teknik dinleme yapan polis ekipleri, 14 Mayıs'ta Kadıköy ve Ataşehir'de 3 iş yerine baskın düzenledi.
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Operasyonda, M.D. ve Y.K. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı.
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Baskın yapılan iş yerlerindeki aramalarda, kutulara konulmuş şekilde çoğu kaçak 819 bin adet steroid, cinsel içerikli hap ve akciğer rahatsızlığı için kullanılan türden ilaç, 85 kilo etken madde, 630 bin adet kapak ve şişe ele geçirildi.
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Şebekenin, sağlıksız ortamda sahte cinsel performans arttırıcı ilaçlar da ürettiği ileri sürüldü.
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Gözaltına alınan M.D. ve Y.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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Her iki zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul’da kaçak ilaç operasyonu: 819 bin adet ilaç ele geçirildi
Kadıköy ve Ataşehir'de 3 iş yerine yapılan baskında 2 şüpheli yakalanırken, raflarda piyasaya sürülmek üzere bekletilen ilaçlar ele geçirildi.

YARI FİYATINA RUHSATSIZ KLİNİĞE

Geçtiğimiz hafta bir koli ilaçla hastaneden çıkan M.S.D., aracına bineceği esnada güvenlik görevlilerince durduruldu. Durum hastane polisine bildirilirken, M.S.D. ilaçları hastanenin temizlik görevlisi A.A.’dan aldığını söyledi.

Yapılan soruşturmada M.S.D.’nin ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir klinikte çalıştığı, A.A.’nın ise tıbbi görüntülemede kullanılan ve ecza depolarında 250 liraya satılan ilacı yarı fiyatına ruhsatsız kliniğe sattığı tespit edildi. A.A.’nın hastaneden kaç ilacı bu şekilde çalıp sattığı araştırılırken; gözaltındaki şüphelilerin sorguları sürüyor.

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