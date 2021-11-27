Hastane ilaçlarını satmışlar

Pandemi ve artan döviz kuru, ilaç ve tıbbi çözelti tedariğinde aksamalara neden olurken; bu durum akıllara durgunluk veren bir hırsızlığı da beraberinde getirdi.
Kolay yoldan para kazanmak isteyenler, hastane ve ecza depolarından hırsızlığa başladı. Ruhsatsız ve kaçak olarak çalışan, çoğunlukla mültecilerin gittiği merdivenaltı klinikler, ilaç ve çözelti problemini hastanelerde çalışanlara komisyon vererek çözmeye yöneldi.
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde temizlik personeli olan A.A.’nın, çaldığı ilaçları evraksız ve izinsiz şekilde sattığı ortaya çıktı.
YARI FİYATINA RUHSATSIZ KLİNİĞE
Geçtiğimiz hafta bir koli ilaçla hastaneden çıkan M.S.D., aracına bineceği esnada güvenlik görevlilerince durduruldu. Durum hastane polisine bildirilirken, M.S.D. ilaçları hastanenin temizlik görevlisi A.A.’dan aldığını söyledi.
Yapılan soruşturmada M.S.D.’nin ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir klinikte çalıştığı, A.A.’nın ise tıbbi görüntülemede kullanılan ve ecza depolarında 250 liraya satılan ilacı yarı fiyatına ruhsatsız kliniğe sattığı tespit edildi. A.A.’nın hastaneden kaç ilacı bu şekilde çalıp sattığı araştırılırken; gözaltındaki şüphelilerin sorguları sürüyor.