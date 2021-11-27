İstanbul için 'sarı' kodlu uyarı: Hızı 90 km'ye kadar çıkacak

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin dikkat çeken turizm merkezlerinden birisi olan Limni Gölü Tabiat Parkı’nın eşsiz doğası ve manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği mekanlardan olduğunu kaydeden tesis işletmecilerinden Mustafa Eroğlu, kar yağışıyla birlikte hem Limni Gölü’nün manzarasının hem seyir teraslarının hem de geliş ve dönüş yolunda Zigana Dağı’ndan izlenen manzaranın eşsiz güzellikte olduğunu söyledi.