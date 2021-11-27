İstanbul için 'sarı' kodlu uyarı: Hızı 90 km'ye kadar çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için "sarı" koduyla uyarıda bulurken "Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nden ise rüzgarın Pazartesi gününden itibaren kuvvetinin saatte 60-90 kilometreye ulaşabileceği vurgulandı.
Aynı zamanda il genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin beklendiği kaydedildi.
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Birleşik Krallık fırtına tehlikesiyle karşı karşıya.
Arwen Kasırgası'nın yaklaştığını söyleyen yetkililer halka yiyecek stoklamasını ve içeride kalmasını tembihledi.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada Arwen Kasırgası'nın ülkenin 4 bir yanında potansiyel bir tehlikeye neden olabileceği ifade edildi.
Toplu taşımada aksama, devrilmiş hasar, binalarda hasar, yüksek dalgalar ve elektik kesintilerinin de yaşanmasının muhtemel olacağı söylendi.
Kasırganın giderek ağırlaşması bekleniyor. İskoçya'da ise cuma ve cumartesi günleri arası sarı kar yağışı bekleniyor.
Pazar günü öğlen saatlerinden itibaren kasırganın etkilerinin azalacak. Meteoroloji Baş Danışanı Dan Suri, \"Arwen Kasırgası özellikle Birleşik Krallığı felç edecek\" sözlerine yer verdi.
Arwen Kasırgası
Ülke alarma geçti: Arwen geliyor
Meteoroloji, Birleşik Krallık için kasırga uyarısı yaptı. Arwen Kasırgası'nın hafta sonu ülkenin tamamında etkili olması beklenirken, insanlara yiyecek stoklayıp içeride kalmaları söylendi.
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Bilim, küresel ısınma konusunda endişelerini sürekli dile getirmeyi sürdürüyor.
Her geçen saniye acı gerçeğe daha da yaklaşıyoruz. Uzay istasyonlarından çekilen NASA görüntüleri de bu gerçeği gözler önüne seriyor.
Peki küresel ısınma bu hızda devam ederse insanoğlunu nasıl bir acı son bekliyor? Korkunç olaylar silsilesi nerelerde cereyan edecek? İşte dehşete düşüren detaylar...<br>
Korkunç sona adım adım yaklaşıyoruz. Bilim insanları tehlikenin artık çok ciddi boyutlarda olduğunu aktarıyor. Dünya üzerindeki tüm buzulların erimesi durumunda gezegenimizin nasıl bir görünüme kavuşacağını hiç düşündünüz mü?
Olacaklar ürkütücü! İşte yaşanabilecekler!<br>
Tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek.
Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor. Bu korkunç senaryonun gerçekleşmesi durumunda gezegenimizin ortalama ısısı 14 C'den 26 C'ye çıkabilir.
İngiltere'ye bakalım. Erime sonrasına bakın ne hale geliyor?İrlanda Cumhuriyeti ve İngiltere'de kıyı tarafları olduğu gibi su altında kalıyor, adalar küçülüyor.<br>
Şimdi bu haritaya dikkatlice bakın. Ağırlıklı olarak mavi görünüyor; yıl ise 1880... Ancak aradan her geçen sene sarı lekeler artacak ve hatta kırmızıya dönecek! Peki bu ne anlama geliyor?
Dünya genelinde 6 bin 300'ü aşkın hava istasyonunu kullanarak 1880'den bu yana Dünya'nın sıcaklığını ölçen NASA'lı bilim insanlarının yayınladığı harita şaşkınlığa neden oldu. Bakın 100 yılı aşkın sürede Dünya ne hale geldi?
Yeni analizlerini açıklayan NASA, 2018 yılının 19. yüzyılın sonlarından bu yana en sıcak ikinci yıl olduğunu duyurmuştu.
NASA'nın Uzay Araştırmaları Enstitüsü (GISS) direktörü Gavin Schmidt, \"Dünyanın herhangi bir yerinde ortalama sıcaklıkların daha soğuk olmasına rağmen, gezegen üzerindeki sıcaklıkların tamamı son 40 yılda gördüğümüz hızlı ısınma eğilimine devam ediyor\" dedi.
İşte yıllar içinde gerçekleşen o korkunç değişim!
Dünyayı bekleyen büyük tehlike
Bilim, küresel ısınma konusunda endişelerini sürekli dile getirmeyi sürdürüyor. Bilim dünyasından uyarı üstüne uyarılar geliyor. Dünyamız gelecek nesiller için korkunç bir gerçekle karşı karşıya kalacak.
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Tarihin her döneminde önemli ve zorlu bir geçit olan Zigana Dağı’nın yamacında denizden 2024 metre yükseklikte yer alan Limni Gölü yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.
Alanda bulunan çam ağaçlarının üzeri yer yer kalınlığı 20 santimetreyi bulan ve pamuğu andıran kar kütleleriyle kaplanırken, hava sıcaklığının özellikler geceleri sıfırın altına düşmesi nedeniyle göl yüzeyinin bir kısmı da buzla kaplandı.
Hem Gümüşhane hem de Trabzon’dan yaklaşık 45 dakikada ulaşımın sağlanabildiği ve \"Zigana’nın nazar boncuğu\" ve ormanın içerisinde temiz havası, sıradışı coğrafyası ile kuş sesleri arasında \"Huzur veren mekan\" olarak adlandırılan Limni Gölü Tabiat Parkı’nı görmek isteyenler bölgeye akın etti.
Yaklaşan kış mevsimiyle birlikte kar yolları kapatıncaya kadar hizmet vermeye devam edecek olan alanı bu yıl yaklaşık 160 bin kişi ziyaret etti.
Doğu Karadeniz Bölgesi’nin dikkat çeken turizm merkezlerinden birisi olan Limni Gölü Tabiat Parkı’nın eşsiz doğası ve manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği mekanlardan olduğunu kaydeden tesis işletmecilerinden Mustafa Eroğlu, kar yağışıyla birlikte hem Limni Gölü’nün manzarasının hem seyir teraslarının hem de geliş ve dönüş yolunda Zigana Dağı’ndan izlenen manzaranın eşsiz güzellikte olduğunu söyledi.
Kar yolları kapatıncaya kadar tesisi ziyarete açık tutmaya devam edeceklerini ifade eden Eroğlu, “Kar yağışıyla birlikte muhteşem bir görüntü çıktı ortaya.
Şu anda 20 santimetre civarında kar kalınlığı var. Tüm ziyaretçilerimizi Limni Gölü’nün bu halini görmeye davet ediyorum” diye konuştu.
İşte o müthiş kar görüntüleri.
Limni Gölü’nden eşsiz kar görüntüleri
Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nın eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı, kar yağışının ardından bembeyaz görüntüsüyle görenleri hayran bırakıyor.