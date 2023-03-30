İstanbul için yeni tsunami senaryosu: 4 dakikada yükselecek ve en çok orası etkilenecek

"Deprem ile beraber büyük bir su çekilmesi yaşanacak. Çünkü Çınarcık ve Büyükada ortasında çökme olacak. Ortası çökünce su hortumlanacak, bu az bir çökme değil. 120 kilometre uzunluğunda, 20 kilometre eninde yaklaşık 3 metre boyunda bir çökmeden bahsediyorum. Simetrik çökerse bu şekilde ama asimetrik çökerse daha kötü olacak. Buna göre, yaklaşık 4 dakika sonra sular gelmeye başlıyor. Esas 8-10 dakikada kıyılar bir su hareketine maruz kalacak. Şu ana kadar bütün modellemeler ve İBB'ninki de su altı heyelanı olması halinde olacakları gösteriyor. Biz ilk defa çökme esaslı modeli hazırladık. İBB başka modelleri de deneyeceğini belirtmiş"