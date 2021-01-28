Gündem Küçükçekmecede istinat duvarı çöken bina boşaltıldı
İSTANBUL

İstanbul Küçükçekmece’de istinat duvarı çöktü, bir bina boşaltıldı

Küçükçekmece’de istinat duvarı çöken bina boşaltıldı

İstanbul Küçükçekmece’de bir binanın bahçe katında bulunan istinat duvarı çöktü. Küçükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yaptığı inceleme sonrası duvarın kalan kısımlarında çökme tehlikesinin devam etmesinden dolayı bina boşaltıldı.

Haber Merkezi İHA
Küçükçekmece’de istinat duvarı çöktü, bir bina boşaltıldı
Küçükçekmece’de istinat duvarı çöktü, bir bina boşaltıldı

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Leylak Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre yoğun yağış nedeniyle sokak üzerinde bulunan bir binanın bahçe katındaki istinat duvarı çöktü.

İstanbul Küçükçekmece’de bir binanın bahçe katında bulunan istinat duvarı çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, bölgeye şerit çekilerek güvenlik önlemleri alındı. Küçükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bağlı ekipler binada incelemelerde bulundu.

Duvarın kalan kısımlarında çökme tehlikesinin devam etmesinden dolayı bina boşaltıldı.

Yapılan incelemeler sonucu duvarın geri kalanında çökme tehlikesinin devam etmesinden dolayı bina boşaltıldı.

Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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