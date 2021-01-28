Küçükçekmece’de istinat duvarı çöken bina boşaltıldı

Hayat

Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı

Bursa’da devriye gezen bekçi ve polis ekipleri, yoğun kar yağışı altında ve eksi bir derece soğuğa rağmen sokakta yatan evsiz kadını, donmaktan kurtardı. Ekipler tarafından karakola götürülen kadına çay ve simit ikram eden ekipler, battaniye ile ısınmasını sağladı.