İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğrencileri ırkçılığa tepki gösterdi: İnsanlığın cenazesi kaldırıldı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyoloji Kulübü öğrencileri, düzenledikleri sembolik cenaze etkinliğinde, tabutun içine bütün insanlık suçlarını koydu. Göze çarpan ilk detay tabutun bir bebeğe ait olmasıydı. Tüm dünyada ölen mazlum çocukları sembolize eden bir tabut önünde öğrenciler konuşma yaptı.

Yaptıkları konuşmada dikkatleri merhamet tezine ve ırkçılık karşıtlığına toplayan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyoloji Kulübü öğrencileri, duygularını şu sözlerle dile getirdiler:

“Her doğan yaşar, her yaşayan ölür. Ancak ölümü bir cinayet vakasıyla anmak, zalimin eylemi sonucunda bir bebeğe yakıştırmak, dile denk düşmemektedir. Bir zorbanın katliamından kaçan insanları, torbalara doldurmak, kelle avcısı gibi ırk gölünde boğulmak bizi şerefli hale getiren eylemlerimize yakışmamaktadır. En ufak ziyanda canı acıyla inleyen insan nasıl olur da insan avlar hale gelir? Bize atamız ademin iki oğlundan hangisinin yaptığı miras bırakıldı? Bir insanlığı öldürmek bütün insanlığı öldürmek değil miydi? Bugün bu cenazeye katılanların, bu hitabı duyanların hep birlikte gömdüğü insanlığı hep beraber dirilteceğiz. Ötelerde kalmadan, o yahut bu diye ayrılmadan, hep beraber ağlayacak ve ağladıkça daha iyi anlayacağız. Daha iyi anlayacağız medeniyeti kuranların bize öl ama öldüren olma dediğini!”

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Etkinlik sonunda Sosyoloji Kulüp Başkanı Rumeysa Tunç “Burada amaçlanan insanlığın üzerinden farzı kifayeyi kaldırmaktır, gömülen ise bütün dramlarımız, cinayetler, katliamlar ve ırkçı eylemlerdir. Dünya’nın neresinde olursa olsun masum bir çocuğun canına kıyılıyorsa bunun suçlusu tüm insanlıktır” dedi.

Pek çok öğrenci, ‘insanlığın tabutu’ ile fotoğraf çektirip sosyal medyada etkinlikle ilgili duygularını paylaştı