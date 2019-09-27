Gündem Şişlide 5 katlı binanın balkonu artçı depremle yıkıldı
İSTANBUL

İstanbul Şişli'de 5 katlı binanın balkonu artçı depremle yıkıldı

Şişli'de 5 katlı binanın balkonu artçı depremle yıkıldı

İstanbul Şişli'de 5 katlı binanın 4. katında bulunan balkon meydana gelen artçı depremler sonrasında çöktü. Artçı depremle balkonun çöktüğü apartman tedbiren boşaltılırken ekipler nihai karar için binada incelemelerini sürdürüyor.

Haber Merkezi IHA
Balkonun çöktüğü apartman tedbiren boşaltıldı.
Balkonun çöktüğü apartman tedbiren boşaltıldı.

Şişli Fulya Mahallesi’nde 5 katlı binanın 4. katında bulunan balkon meydana gelen artçı depremler sonrasında çöktü. Artçı depremle balkonun çöktüğü apartman tedbiren boşaltılırken ekipler nihai karar için binada incelemelerini sürdürüyor.

Beşiktaş'ta binanın 3'üncü katındaki balkon yıkıldı
OYNAT 00:56
Beşiktaş'ta binanın 3'üncü katındaki balkon yıkıldı
5,8 şiddetindeki depremde Beşiktaş'ta bir binanın 3'üncü katındaki balkonu yıkıldı.

İstanbul’da dün öğle saatlerinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntılarıyla bir binanın balkonu yıkıldı. Gece boyunca süren artçıların ardından Şişli Fulya Mahallesi’nde 5 katlı binanın 4. katında bulunan balkon aniden çöktü.

İstanbul sabaha kadar sallandı: Depremin ardından 188 artçı oldu
GÜNDEM
İstanbul sabaha kadar sallandı: Depremin ardından 188 artçı oldu

İhbar üzerine sabah saatlerinde olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.

Gece saatlerinde balkonda kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken ihbar üzerine sabah saatlerinde olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İstanbul'un 9 ilçesinde 14 okul tatil edildi
GÜNDEM
İstanbul'un 9 ilçesinde 14 okul tatil edildi


Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken ekiplerin çalışmaları sürüyor. Mahalle muhtarı Bülent Abdullah Özen, “Bu sabah artçı depremde balkon çöktü. Şu anda belediye ekipleri incelme yapıyor. Ona göre ya bina boşaltılıp boşaltılamamasına karar verilecek. Şu an tedbir amaçlı boşaltılıyor. Yaralı falan yok” dedi.

5 katlı binanın 4. katında bulunan balkon meydana gelen artçı depremler sonrasında çöktü.


Bir apartman sakini ise “Sarsıntı ve gürültü duydum alt katımın balkonu çökmüş. Allah’tan kimse balkonda değildi. Şimdi incelemeler yapılıyor. Binada oturulur ya da oturulmaz raporu verilecek” diye konuştu.

Ekiplerin binadaki incelmesi sürüyor.

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İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem: Okullar ve hastaneler tahliye edildi
FOTOĞRAF 27
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İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında, AFAD'ın verilerine göre ise 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı.
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Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi.
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Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı.
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İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle Avcılar'da bir caminin minaresi yıkıldı.
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Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor.
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İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem: Okullar ve hastaneler tahliye edildi
İstanbul Silivri açıklarında saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Okullardaki öğrenciler ise tahliye edilerek ailelerine teslim edildi. İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.


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