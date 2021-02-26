Gündem İstanbul taksilerinde yeni dönem Eski araçlar ticari taksi olacak
İSTANBUL

İstanbul taksilerinde yeni dönem: Eski araçlar ticari taksi olacak

İstanbul'da bulunan ticari taksilerde UKOME kararı gereğince yaş sınırında değişikliğe gidildi. Eskiden 0-1 yaş aralığındaki otomobiller ticari taksiye girebiliyorken bundan sonra 0-2 yaş aralığındaki otomobiller de ticari taksi olabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

İstanbul'da ticari taksilere yönelik yeni karar alındı. Otomobil fiyatlarının yükselmesi nedeniyle aracını yenilemeyen esnafa yönelik olarak İBB UKOME'den yeni bir karar çıktı. UKOME kararı henüz uygulamaya girmemiş olsa da bundan sonraki süreçte eski otomobiller ticari taksi olarak hizmet verebilecek.

  • İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun taksicilere SMS ile verdiği bilgide ticari taksi plakası olanların bundan sonra 2 yaşına kadar olan araçlara plaka takıp taksicilik yapabileceğini duyurdu.

İstanbul'da 'taksi plakası' borsası; 2 milyon lirayı geçti
EKONOMİ
İstanbul'da 'taksi plakası' borsası; 2 milyon lirayı geçti

Aksu "Değerli meslektaşlarımız; Dün (25.02.2021 Perşembe) yapılan UKOME toplantısında alınan karar gereğince ticari plakalarımıza araç takımındaki 0-1 olan yaş sınırı 31.12.2021 tarihine kadar yapılacak olan araç değişimlerinde 0-2 yaşa çıkarılmıştır. Uygulama karar imzalandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Hayırlı Cumalar. Başkan Eyup AKSU"

Bordo taksiler İstanbul'a yolcu götürebilecek: Sarı taksiciler ise karara tepkili
GÜNDEM
Bordo taksiler İstanbul'a yolcu götürebilecek: Sarı taksiciler ise karara tepkili

Eski araçlar da trafiğe çıkacak

Geçtiğimiz yıllarda ticari taksiye giren araçların çalışma süresi de 5 yıldan 6 yıla çıkarılmıştı. Şimdi de İstanbul'a hizmet edecek olan otomobillerin 2 yaşında ticari taksiye girmesine yönelik karar alınmış oldu. Böylece 2 yaşında ticari taksi olan bir otomobil en fazla 4 yıl sonunda taksiden çıkarılacak.

İBB'nin yeni taksi plakası açıklamasına taksicilerden tepki: Anında İstanbul'u kilitleriz
EKONOMİ
İBB'nin yeni taksi plakası açıklamasına taksicilerden tepki: Anında İstanbul'u kilitleriz
Abone Ol Google News
Iğdırlı 3 girişimci keşfetti

Iğdırlı 3 girişimci keşfetti

30 ile 50 milyon ton civarında.
Turkcell duyurdu

Turkcell duyurdu

​BİP Durum özelliği yakında geliyor.
İstanbul taksilerinde yeni dönem: Eski araçlar ticari taksi olacak

Kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek.
Geleceğin mucitleri yetişecek

Geleceğin mucitleri yetişecek

​Aksaray Bilim Merkezi kapılarını açıyor.

Benimki keçi inadı

Benimki keçi inadı

​Keçi çobanı iş adamı oldu başarısını anlattı.

ABD'yi köşeye sıkıştıracak

Tek suçu video izlemek

Tek suçu video izlemek

​Kocasının feci şekilde dövdüğü kadın: Ölmeyi mi bekleyeyim?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.