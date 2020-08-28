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Gündem İstanbul-Tekirdağ yolunda şoke eden görüntü Trafik magandası bacağını camdan sarkıtarak otomobil sürdü
İSTANBUL

İstanbul-Tekirdağ yolunda şoke eden görüntü: Trafik magandası bacağını camdan sarkıtarak otomobil sürdü

İstanbul-Tekirdağ yolunda, yoldan geçen sürücüleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Araçtaki bir vatandaşın bacağını camdan sarkıtarak otomobil sürmesi görenleri hayrete düşürdü.

Haber Merkezi İHA
Bacağını camdan sarkıtarak otomobil sürdü.
Bacağını camdan sarkıtarak otomobil sürdü.

İstanbul-Tekirdağ karayolu üzeri Marmaraereğilisi Sultanköy mevkisinde görenleri şaşırtan bir olay yaşandı. İstanbul-Tekirdağ yolunda seyir halinde bulunan bir sürücünün, bacağını camdan sarkıtarak otomobil sürmesi başka bir sürücünün cep telefonu kamerasında yansıdı.

İHA
Araçtaki bir vatandaşın bacağını camdan sarkıtarak otomobil sürmesi görenleri hayrete düşürdü.
  • O anları gören diğer sürücü ve yolcular hayretler içerisinde kalırken, camdan bacağını sarkıtıp yolculuk yapan trafik magandası hiç kimseye aldırış etmeden yolunda ilerlemeye çalıştı.

İstanbul yolunda şoke eden görüntü, kameranın kapanmasıyla gözlerden kaybolurken, bacağını sarkıtarak araç süren sürücünün akıbeti bilinmiyor.

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İstanbul’da magandaların makas terörü kamerada
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İstanbul’da magandaların makas terörü kamerada
İstanbul'un çeşitli noktalarında otomobille farklı zamanlarda seyreden 3 ayrı sürücü, araçların arasında defalarca 'makas' atarak adeta trafikte terör estirdi. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atarak yürekleri ağızlara getiren magandalar, o anları bir de sosyal medyada paylaştı.


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