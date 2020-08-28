İstanbul-Tekirdağ yolunda şoke eden görüntü: Trafik magandası bacağını camdan sarkıtarak otomobil sürdü

İstanbul’da magandaların makas terörü kamerada

İstanbul'un çeşitli noktalarında otomobille farklı zamanlarda seyreden 3 ayrı sürücü, araçların arasında defalarca 'makas' atarak adeta trafikte terör estirdi. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atarak yürekleri ağızlara getiren magandalar, o anları bir de sosyal medyada paylaştı.