İstanbul trafiğinde son durum: Yollar yine doldu İstanbul trafiğinde son durum: Yollar yine doldu 30 büyükşehir ve Zonguldak'taki dört günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ikinci gününde de İstanbul'da araçlar yola çıktı. İBB trafik yoğunluğu haritasında trafiğin 08.30 itibariyle yüzde 13 olduğu görüldü.

Haber Merkezi 28 Nisan 2020, 10:27 Son Güncelleme: 28 Nisan 2020, 10:35 DHA