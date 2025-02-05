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İstanbul Valisi Davut Gül: Yangın denetimlerinde 204 konaklama tesisi kapatıldı

İstanbul Valisi Davut Gül: Yangın denetimlerinde 204 konaklama tesisi kapatıldı

Semih Bozkuş
20:175/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İstanbul Valisi Davut Gül, Bolu'daki yangın faciasının ardındand megakentte yapılan yangın denetimlerine ilişkin son bilgileri TVNET'te açıkladı.
İstanbul Valisi Davut Gül, Bolu'daki yangın faciasının ardındand megakentte yapılan yangın denetimlerine ilişkin son bilgileri TVNET'te açıkladı.

TVNET'te canlı yayına katılan İstanbul Valisi Davut Gül, megakentte yangın denetimlerinin sürdüğünü söyledi. Bolu ve benzeri faciaların yaşanmaması için gerekli önlemleri almaya devam ettiklerini ifade eden Vali Gül, "Bu denetimlerin sonucunda 204 konaklama tesisi kapatıldı." dedi. İstanbul'un en önemli sorununun trafik olduğunun altını çizen Gül, yeterli raylı sistemin olmadığını ve raylı sistemlerin daha çok olması gerektiğini ifade etti. Öte yandan Vali Gül, İstanbul'da çocuklara yönelik yürütülen birçok projenin detaylarını da paylaşarak konuya dikkat çekti.

İstanbul Valisi Davut Gül, TVNET'te
Hamza Çiftçi
'nin sorularını cevaplayarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının başında İstanbul'daki yangın denetimlerine değinen Vali Gül, Bolu ve benzeri faciaların yaşanmaması için gerekli önlemleri almaya devam ettiklerini belirterek mevzuata uygun olmayan 204 konaklama tesisinin kapatıldığını söyledi.


YouTube
İstanbul Valisi Davut Gül: Yangın denetimlerinde 204 konaklama tesisi kapatıldı
Gündem / Politika
05 Şubat, Çarşamba

İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları

Vali Gül, açıklamalarında 'İstanbul'un en önemli sorunu' olarak nitelediği
kentsel dönüşüm
çalışmalarına da değindi.
"
Herkes güvende değilse hiç kimse güvende değil demektir.
" diyen Gül, verdiği örnekte şu ifadeleri kullandı:

"Gittiğiniz arkadaşınızın evi sağlam değilse oradaki riskli yapının içinde depreme yakalandıysanız sizin evinizin sağlam olması hiçbir anlam ifade etmiyor."

Vali Gül, kentsel dönüşümde ruhsatlarla ilgili problemler olabileceğini ancak çözümler sonucunda İstanbul yenilendiği zaman vatandaşların nefes alacağını kaydeden Vali Gül, "
Sebep kentsel dönüşüm diğerleri çözüm.
" dedi.

YouTube
İstanbul Valisi Davut Gül: Yangın denetimlerinde 204 konaklama tesisi kapatıldı
Gündem / Politika
05 Şubat, Çarşamba

İstanbul'un trafik sorunu

Asayişi sağlamak adına İstanbul'da 24 saat güvenlik uygulaması yapıldığını sözlerine ekleyen Vali Gül'ün önemle üzerinde durduğu bir diğer konu da megakentteki trafik ve ulaşım sorunu oldu.

İstanbul'da
yeterince toplu taşıma sistemi olmadığını belirten Gül, "Bu ne demek? Raylı sistemin daha çok olması lazım. Metrobüslerin daha sağlıklı çalışması, daha çok olması lazım. Vatandaşların özel araçlarını değil toplu taşımayı tercih etmesi lazım." dedi.

Günün pik saatlerinde otobüse binmede sorun yaşandığı zaman vatandaşların özel araç tercih ettiğini ifade eden Vali Gül, toplu taşımanın daha çok tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

"Usulsüz çakar kullananlardan kurtuluyoruz"

Vali Gül, 'denetimler nedeniyle trafik oluyor' söylemlerine ilişkin ise, bunun trafik yoğunluğuna yol açmadığını kaydederek, "
Çok istiyorlarsa üç gün çekelim İstanbul'da trafiğin ne hale geleceğini hep birlikte görürüz.
" dedi.
Sahte çakarlı araçlarda önemli ölçüde azalmanın olduğunu ifade eden Vali Gül, "
Usulsüz çakar kullananlardan kurtuluyoruz.
" ifadelerini kullandı.
Vali Gül, İstanbul'daki suç oranlarına ilişkin ise, "
2024'te işlenen suçlara baktığımızda, mal varlığına karşı işlenen suçlar ve kişilere karşı işlenen suçlar. Bunlar mal varlığına karşı işlenen suçlar 9 tane suç; kişiler karşı işlenen suçlarda da 10 tane suç. Yaklaşık 19 tane çok işlenen suça baktığımızda bir önce yıla mal varlığına göre işlenen suçlarda yüzde 28 azalma var.
" ifadelerini kullandı.

"İstanbul'da 40 tane miting yeri var"

Vali Gül, 'İstanbul'da gösterilere izin verilmiyor' söylemlerine değinerek gerçekleri paylaştı.

İstanbul'da miting için belirlenen 40 tane yer olduğunu belirten Vali Gül şunları söyledi:

"Vatandaşın toplanma, gösteri hakkını kullanmasını istiyoruz. Bu yerler neye göre belirleniyor? Trafiği etkilemeyecek. Gösteri yapan kişilerin güvenliğini sağlayacak. Buna benzer asayişle, güvenlikle ilgili hem göstericilerin hem de dışarıdakilerin başına kaza bela gelmeyecek uygun bir yer seçiyoruz. En çok İstiklal Caddesi'nde gösteri yapmak istiyorlar. İstiklal Caddesi'nde şu an gitseniz zaten gezen 5 bin tane adam var. İstiklal Caddesi'nde gösteri yapılabilecek bir alan yok. Oraya beş kişinin herhangi bir pankartla durup o beş bin kişiyi kendi kalabalığıymış gibi 'bakın protesto yapıyoruz' bunu sosyal medyada paylaşmasının vicdani tarafı yok hem de asayişi bozan bir tarafı var. Protesto yapmak isteyen bu 40 yere adam toplayamadıkları için vatandaşın hazır olduğu, eşini elinde tutup bir şekilde gezmeye gittiği yerde hazır protesto yapmak istiyor. Aslında işin konfor boyutundan çıkamadıkları için oralarda yapmak istiyor. Bunu yapmak isterken de polis yaptırmamak için tedbir alıyor."

Sokak hayvanları sorunu

Sokak hayvanlarıyla ilgili soruna da değinen Vali Gül, bu konuda çalışma yapanların, hazırlıkları devam edenlerin ve hiçbir şey yapmayanların olduğunu ifade ederek, "İstanbul'da herkes aynı anda yapmadığında sorunun çözülme ihtimali yok." dedi.

Belediyelere verilen bir görevin olduğunu vurgulayan Vali Gül, görevini yapmayanlar ve eksik bırakanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

'Ailelerle bir araya gelme' projesi

İstanbul Valisi Davut Gül, şehirdeki gençlere yönelik yürütülen ve 'Ailelerle Bir Araya Gelme' projelerine ilişkin de konuştu.

39 ilçedeki kaymakamların her hafta beşer aileyi ziyaret ettiğini belirten Vali Gül, hemen hemen her hafta kendisinin de bu ziyaretlere katıldığını belirterek, "10 aileye gidiyorum. Vatandaşlarımızın çayını içiyoruz, derdini dinliyoruz. Bazen şehit ailelerimiz oluyor onları ziyaret ediyoruz. Bunun dışında bizi davet eden hemşehrilerimiz oluyor. Bu da hem uygulamaların alanda geri dönüşünü görmüş oluyoruz hem de üzerimize düşen bir şey varsa, gözümüzden kaçan bir şey varsa Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını iletiyoruz; varsa talepleri Sayın Cumhurbaşkanımıza iletiyoruz; bizim yapabileceklerimizi biz yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Kardeş Aile Projesi

Vali Gül, 1 Mart'ta hayata geçecek Kardeş Aile projesine ilişkin de konuştu.

Söz konusu ile proje ile sosyal yardımlaşma, dayanışma vakıflarına kayıtlı olup aynı zamanda yetim olan ve kendine ait evi olmayan ailelere kira desteği vermek istediklerini ifade eden Vali Gül, "
Bunun için de hayırseverlerimizin desteğiyle, üçer ev, birer aile, onar aile ya da bir ailenin aylık kirası; neye gücü yetiyorsa buna köprü olarak bu ihtiyaç sahibi ailelerimize aktarmak istiyoruz. Bize kayıtlı olan 1270 aile var.
" ifadelerini kullandı.

Yetim çocukların dilekleri gerçekleşiyor

İstanbul Valisi Davut Gül, yetim çocukların dileklerini gerçekleştirdikleri 'Bir Çocuk Bir Dilek' projesine ilişkin de konuştu.

Proje kapsamında yetim çocuklara her sene bayram öncesi mektup yazdıklarını kaydeden Gül, "Onlara üç dileğinizi bize iletin birini yerine getirelim diyoruz. Babalarının alabileceği, hiç şüphesiz babalarını geri getiremeyiz Allah rahmet eylesin ama devlet bir anlamda baba, onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz." dedi.

Tam puan alan çocuklara burs

Vali Gül, sekizinci sınıftaki 500 tam puan alan çocukların önemli bir kısmının İstanbul'da okuduğunu ve bu çocuklara düzenli olarak burs verildiğini söyledi.

Anaokulum Bahçemde projesi

İstanbul'da yürütülen bir diğer proje olan Anaokulum Bahçemde'nin detaylarını paylaşan Vali Gül, ayda bir sitelerin bahçelerinde atıl alanlarda anasınıfları oluşturduklarını söyledi.

Ödev Evimiz projesi

Projenin pratikteki faydasını anlatan Vali Gül şu ifadeleri kullandı:
"Ananeler servis parası ödemeden yemek parası ödemeden çocuklarını sitenin bahçesinde bizim anaokullarına veriyorlar. Milli Eğitim'in öğretmenleri var, Milli Eğitim'in müfredatı uygulanıyor. Uygun siteler varsa, bizde de bu iş olur diyenler varsa her yere açabiliriz. Mahalle aralarında Ödev Evleri oluşturduk. Dezavantajlı mahallelerde. Yaklaşık 158 tane
Ödev Evimiz
oluştu. Çocuklara etüt merkezi olarak ders çalıştırıyoruz."


#Davut Gül
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#İstanbul
#Ödev Evimiz

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