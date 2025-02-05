İstanbul Valisi Davut Gül: Yangın denetimlerinde 204 konaklama tesisi kapatıldı

"Vatandaşın toplanma, gösteri hakkını kullanmasını istiyoruz. Bu yerler neye göre belirleniyor? Trafiği etkilemeyecek. Gösteri yapan kişilerin güvenliğini sağlayacak. Buna benzer asayişle, güvenlikle ilgili hem göstericilerin hem de dışarıdakilerin başına kaza bela gelmeyecek uygun bir yer seçiyoruz. En çok İstiklal Caddesi'nde gösteri yapmak istiyorlar. İstiklal Caddesi'nde şu an gitseniz zaten gezen 5 bin tane adam var. İstiklal Caddesi'nde gösteri yapılabilecek bir alan yok. Oraya beş kişinin herhangi bir pankartla durup o beş bin kişiyi kendi kalabalığıymış gibi 'bakın protesto yapıyoruz' bunu sosyal medyada paylaşmasının vicdani tarafı yok hem de asayişi bozan bir tarafı var. Protesto yapmak isteyen bu 40 yere adam toplayamadıkları için vatandaşın hazır olduğu, eşini elinde tutup bir şekilde gezmeye gittiği yerde hazır protesto yapmak istiyor. Aslında işin konfor boyutundan çıkamadıkları için oralarda yapmak istiyor. Bunu yapmak isterken de polis yaptırmamak için tedbir alıyor."