İstanbul Valisi Davut Gül: Yangın denetimlerinde 204 konaklama tesisi kapatıldı

TVNET'te canlı yayına katılan İstanbul Valisi Davut Gül, megakentte yangın denetimlerinin sürdüğünü söyledi. Bolu ve benzeri faciaların yaşanmaması için gerekli önlemleri almaya devam ettiklerini ifade eden Vali Gül, "Bu denetimlerin sonucunda 204 konaklama tesisi kapatıldı." dedi. İstanbul'un en önemli sorununun trafik olduğunun altını çizen Gül, yeterli raylı sistemin olmadığını ve raylı sistemlerin daha çok olması gerektiğini ifade etti. Öte yandan Vali Gül, İstanbul'da çocuklara yönelik yürütülen birçok projenin detaylarını da paylaşarak konuya dikkat çekti.
Konuşmasının başında İstanbul'daki yangın denetimlerine değinen Vali Gül, Bolu ve benzeri faciaların yaşanmaması için gerekli önlemleri almaya devam ettiklerini belirterek mevzuata uygun olmayan 204 konaklama tesisinin kapatıldığını söyledi.
İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları
"Gittiğiniz arkadaşınızın evi sağlam değilse oradaki riskli yapının içinde depreme yakalandıysanız sizin evinizin sağlam olması hiçbir anlam ifade etmiyor."
İstanbul'un trafik sorunu
Asayişi sağlamak adına İstanbul'da 24 saat güvenlik uygulaması yapıldığını sözlerine ekleyen Vali Gül'ün önemle üzerinde durduğu bir diğer konu da megakentteki trafik ve ulaşım sorunu oldu.
Günün pik saatlerinde otobüse binmede sorun yaşandığı zaman vatandaşların özel araç tercih ettiğini ifade eden Vali Gül, toplu taşımanın daha çok tercih edilmesi gerektiğini söyledi.
"Usulsüz çakar kullananlardan kurtuluyoruz"
"İstanbul'da 40 tane miting yeri var"
Vali Gül, 'İstanbul'da gösterilere izin verilmiyor' söylemlerine değinerek gerçekleri paylaştı.
"Vatandaşın toplanma, gösteri hakkını kullanmasını istiyoruz. Bu yerler neye göre belirleniyor? Trafiği etkilemeyecek. Gösteri yapan kişilerin güvenliğini sağlayacak. Buna benzer asayişle, güvenlikle ilgili hem göstericilerin hem de dışarıdakilerin başına kaza bela gelmeyecek uygun bir yer seçiyoruz. En çok İstiklal Caddesi'nde gösteri yapmak istiyorlar. İstiklal Caddesi'nde şu an gitseniz zaten gezen 5 bin tane adam var. İstiklal Caddesi'nde gösteri yapılabilecek bir alan yok. Oraya beş kişinin herhangi bir pankartla durup o beş bin kişiyi kendi kalabalığıymış gibi 'bakın protesto yapıyoruz' bunu sosyal medyada paylaşmasının vicdani tarafı yok hem de asayişi bozan bir tarafı var. Protesto yapmak isteyen bu 40 yere adam toplayamadıkları için vatandaşın hazır olduğu, eşini elinde tutup bir şekilde gezmeye gittiği yerde hazır protesto yapmak istiyor. Aslında işin konfor boyutundan çıkamadıkları için oralarda yapmak istiyor. Bunu yapmak isterken de polis yaptırmamak için tedbir alıyor."
Sokak hayvanları sorunu
Sokak hayvanlarıyla ilgili soruna da değinen Vali Gül, bu konuda çalışma yapanların, hazırlıkları devam edenlerin ve hiçbir şey yapmayanların olduğunu ifade ederek, "İstanbul'da herkes aynı anda yapmadığında sorunun çözülme ihtimali yok." dedi.
Belediyelere verilen bir görevin olduğunu vurgulayan Vali Gül, görevini yapmayanlar ve eksik bırakanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
'Ailelerle bir araya gelme' projesi
İstanbul Valisi Davut Gül, şehirdeki gençlere yönelik yürütülen ve 'Ailelerle Bir Araya Gelme' projelerine ilişkin de konuştu.
39 ilçedeki kaymakamların her hafta beşer aileyi ziyaret ettiğini belirten Vali Gül, hemen hemen her hafta kendisinin de bu ziyaretlere katıldığını belirterek, "10 aileye gidiyorum. Vatandaşlarımızın çayını içiyoruz, derdini dinliyoruz. Bazen şehit ailelerimiz oluyor onları ziyaret ediyoruz. Bunun dışında bizi davet eden hemşehrilerimiz oluyor. Bu da hem uygulamaların alanda geri dönüşünü görmüş oluyoruz hem de üzerimize düşen bir şey varsa, gözümüzden kaçan bir şey varsa Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını iletiyoruz; varsa talepleri Sayın Cumhurbaşkanımıza iletiyoruz; bizim yapabileceklerimizi biz yapmaya çalışıyoruz." dedi.
Kardeş Aile Projesi
Vali Gül, 1 Mart'ta hayata geçecek Kardeş Aile projesine ilişkin de konuştu.
Yetim çocukların dilekleri gerçekleşiyor
İstanbul Valisi Davut Gül, yetim çocukların dileklerini gerçekleştirdikleri 'Bir Çocuk Bir Dilek' projesine ilişkin de konuştu.
Proje kapsamında yetim çocuklara her sene bayram öncesi mektup yazdıklarını kaydeden Gül, "Onlara üç dileğinizi bize iletin birini yerine getirelim diyoruz. Babalarının alabileceği, hiç şüphesiz babalarını geri getiremeyiz Allah rahmet eylesin ama devlet bir anlamda baba, onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz." dedi.
Tam puan alan çocuklara burs
Vali Gül, sekizinci sınıftaki 500 tam puan alan çocukların önemli bir kısmının İstanbul'da okuduğunu ve bu çocuklara düzenli olarak burs verildiğini söyledi.
Anaokulum Bahçemde projesi
İstanbul'da yürütülen bir diğer proje olan Anaokulum Bahçemde'nin detaylarını paylaşan Vali Gül, ayda bir sitelerin bahçelerinde atıl alanlarda anasınıfları oluşturduklarını söyledi.