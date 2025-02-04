Tanju Özcan'dan tutuklanan itfaiyecilere şeref belgesi

Öyle bir şey oldu ki biz devletin yetkili kurumlarının itfaiyecilere ertesi gün teşekkür edeceğini düşünürken gerçek sorumluları korumak için birileri itfaiyeci arkadaşlarımızı içeriye attı. Yangını söndürmek için kendi hayatını ortaya koyan, yanma tehlikesiyle karşılaşan iki itfaiyecimiz ve başkan yardımcımız içeride, gerçek sorumlular dışarıda ve korunuyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bunun ne hukuk sisteminde yeri var, ne adalet anlayışımızda yeri var, ne de vicdan anlayışımızda, ahiret inancımızda yeri var. At sen suçlu olmayan garibanı içeri, gerçek suçlular, gerçek sorumlular dışarıda olsun. Bunu ne kul kabul eder ne Allah kabul eder. O yüzden bu soruşturmayı yürütenlerin vicdanına sesleniyorum. Bir an önce itfaiyeci kardeşlerimizi bırakın.