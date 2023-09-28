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İstanbul Valisi Gül’den 'kaçak göçmen' açıklaması

İstanbul Valisi Davut Gül, kentteki kaçak göçmenlerin kayıtlı oldukları illere gönderilmesine ilişkin konuştu. 24 Eylül tarihi itibariyle, başka illerde kayıtlı olan Suriyeli göçmenlerin, kayıtlı oldukları illere gittiklerini söyleyen Vali Gül, deprem bölgesinin istisna olduğunu belirterek, “Hatay'da yaşayan birinin şu an Hatay'a gitme ihtimali zor olduğu için ikinci bir düzenlemeye kadar onlar ayrı tutuldu.” ifadelerini kullandı.

13:35 . 28/09/2023 Perşembe
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İstanbul Valisi Davut Gül

İstanbul Valisi Davut Gül

İstanbul
Valisi
Davut Gül
, mega kentteki
kaçak göçmen
lere ilişkin konuştu.
Kentteki kayıtsız göçmenlere 2 ay süre verildiğini, bu sürenin de 24 Eylül’de dolduğunu hatırlatan Vali Gül,
“Suriyeli göçmenler, kayıtlı olduğu illere gidiyorlar. İstisnası, deprem bölgesi. Hatay'da yaşayan birinin şu an Hatay'a gitme ihtimali zor olduğu için ikinci bir düzenlemeye kadar onlar ayrı tutuldu.”
dedi.

Gül, kentteki göçmenlere ilişkin verilerin de zaman içinde ilgili kurumlar tarafından açıklanacağını söyledi.



#Davut Gül
#İstanbul
#kaçak göçmen
2 gün önce
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