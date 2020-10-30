Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İstanbul Valisi Yerlikayadan deprem ile ilgili ilk açıklama Herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir
İSTANBUL

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem ile ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir

İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve Bursa'da da dahil olmak üzere Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. AFAD sarsıntının büyüklüğünü 6,6 olarak duyurdu. İzmir'de bazı binalarda hasar oluştu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ''İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir'' dedi.

Haber Merkezi Diğer
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

  • Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Yerlikaya, ''İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir'' dedi.

İzmir Alsancak'ta bina yıkıldı
GÜNDEM
İzmir Alsancak'ta bina yıkıldı

İZMİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Köşger, "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız" dedi.

Depremin hissedildiği İzmir'de bazı binalarda hasar meydana geldi.

İzmir'de deprem meydana geldi
GÜNDEM
İzmir'de deprem meydana geldi

Balıkesir'de korkutan deprem
GÜNDEM
Balıkesir'de korkutan deprem

İzmir'de şiddetli deprem: İstanbul'da da hissedildi
GÜNDEM
İzmir'de şiddetli deprem: İstanbul'da da hissedildi
Abone Ol Google News
Henüz bilgi yok

Henüz bilgi yok

​İzmir Valisi Köşger'den yaşanan depremle ilgili flaş açıklama.
Ege ve Marmara 6,6 ile sallandı

Ege ve Marmara 6,6 ile sallandı

İzmir'in çeşitli ilçelerinde yıkılan binalar var, ekipler bölgeye gidiyor.
İzmirde çöken bina saniye saniye görüntülendi

Ege'de <br>maçlar ertelendi

Ege'de
maçlar ertelendi

​TFF'den flaş açıklama.

Günde<br>250 kişi geliyor

Günde
250 kişi geliyor

​Girişler yasaklandı ama yine de ilgi odağı.

Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi

Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi

​İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem ile ilgili ilk açıklama.
Tamamen yerli ve milli

Tamamen yerli ve milli

Türkiye'nin milli trenleri için geri sayım başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.