İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem ile ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

#DEPREM: Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) October 30, 2020

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Yerlikaya, ''İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir'' dedi.

AFAD verilerine göre;

saat 14.51'de merkez üssü Ege Denizi- Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde #deprem meydana gelmiştir.



İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.



Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir’e geçmiş olsun.#İstanbul #deprem REKLAM October 30, 2020

GÜNDEM İzmir Alsancak'ta bina yıkıldı

İZMİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Köşger, "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız" dedi.

Depremin hissedildiği İzmir'de bazı binalarda hasar meydana geldi.

GÜNDEM İzmir'de deprem meydana geldi

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