Trafik akışı, iki şerit İstanbul, bir şerit Ankara yönüne olmak üzere Ankara istikametinden sağlanıyor.

Buna göre ulaşım, Ankara istikametinde iki şerit İstanbul yönüne, bir şerit ise Ankara yönüne tahsis edilecek şekilde geçici olarak yeniden düzenlenecek.