Anadolu Otoyolu Bolu kesimi İstanbul istikametinde doğu-batı kavşakları arasında üstyapı onarım çalışması başladı. Çalışmalar süresince İstanbul yönü kapalı kalırken, ulaşım Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanacak.
Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde, İstanbul yönü doğu ve batı kavşakları arasında üstyapı onarım çalışması başlatıldı.
Karayolları ekiplerince, otoyolun İstanbul yönünde Bolu-Doğu ile Bolu-Batı kavşakları arasında yer alan 12-14. kilometrelerinde (1500 metre) üstyapı çalışması yapılıyor.
Trafik akışı, iki şerit İstanbul, bir şerit Ankara yönüne olmak üzere Ankara istikametinden sağlanıyor.
Buna göre ulaşım, Ankara istikametinde iki şerit İstanbul yönüne, bir şerit ise Ankara yönüne tahsis edilecek şekilde geçici olarak yeniden düzenlenecek.
Dört gün sürecek
Çalışmaların 20 Haziran 17.00'de tamamlanması planlanıyor.