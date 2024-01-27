İstanbul’a SİZTEM geliyor

Filme “İstanbul’u dünyanın en yaşanabilir kentlerinden biri yapmak mümkün. Kurum sözlerine "Bugün bunu nasıl başarabileceğimizi size anlatmak istiyorum.” ifadeleriyle başladı.

Kurum, “İstanbul dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri, sorunları da bu denli büyük. Deprem riskinin getirdiği kaygı, trafikteki kaos İstanbul’u dengesiz ve karmaşık bir şehir haline getiriyor. Tüm sorunları çözecek bir sistemden bahsediyorum” diyerek yönetim anlayışını anlattı.Kurum, yayınlanan filmde “Odağında sizin olduğunuz bir sistem kuracağız. ‘SİZTEM İSTANBUL’ hepimizin bugünü ve geleceği için risksiz, çilesiz, endişesiz, trafiksiz, stressiz, eşsiz bir İstanbul için geliştirildi. ‘SİZTEM İSTANBUL’ yaşadığımız şehri, huzurun arttığı bir yere dönüştürecek. Çocuklarımızın yüzüne iç rahatlığıyla bakacağımız bir gelecek sunacak” dedi.