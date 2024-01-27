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İstanbul’a SİZTEM geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “İstanbul’u dünyanın en yaşanabilir kentlerinden biri yapmak mümkün. Nasıl mı?” diye sorarak kısa bir film paylaştı.

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:00 - 27/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:02 - 27/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum

Filme “İstanbul’u dünyanın en yaşanabilir kentlerinden biri yapmak mümkün. Kurum sözlerine "Bugün bunu nasıl başarabileceğimizi size anlatmak istiyorum.” ifadeleriyle başladı.


ODAĞINDA SİZ OLACAKSINIZ

Kurum, “İstanbul dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri, sorunları da bu denli büyük. Deprem riskinin getirdiği kaygı, trafikteki kaos İstanbul’u dengesiz ve karmaşık bir şehir haline getiriyor. Tüm sorunları çözecek bir sistemden bahsediyorum” diyerek yönetim anlayışını anlattı.Kurum, yayınlanan filmde “Odağında sizin olduğunuz bir sistem kuracağız. ‘SİZTEM İSTANBUL’ hepimizin bugünü ve geleceği için risksiz, çilesiz, endişesiz, trafiksiz, stressiz, eşsiz bir İstanbul için geliştirildi. ‘SİZTEM İSTANBUL’ yaşadığımız şehri, huzurun arttığı bir yere dönüştürecek. Çocuklarımızın yüzüne iç rahatlığıyla bakacağımız bir gelecek sunacak” dedi.


#Murat Kurum
#İstanbul
#AK Parti
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