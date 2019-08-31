İstanbul'da 24 saat ulaşım başladı

Bu hatlar saat 00.30-05.30 arasında çalışacak ve çift tarife ile kullanılacak.

İstanbul'da bu geceden itibaren bazı metro hatları ile 24 otobüs hattı saat 00.30-05.30 arasında hizmete başladı. Bu hatları kullanan vatandaşlar İstanbul kartları ile çift tarife basarak seyahat edecek.

İstanbul'da bu geceden itibaren bazı metro ve otobüs hatları 24 saat boyunca hizmete girdi. Saat 00.30-05.30 arasında çalışacak ve çift tarife ile kullanılacak hatlar şöyle: