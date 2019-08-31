İstanbul'da 24 saat ulaşım başladı

İstanbul'da bu geceden itibaren bazı metro hatları ile 24 otobüs hattı saat 00.30-05.30 arasında hizmete başladı. Bu hatları kullanan vatandaşlar İstanbul kartları ile çift tarife basarak seyahat edecek.
İstanbul'da bu geceden itibaren bazı metro ve otobüs hatları 24 saat boyunca hizmete girdi. Saat 00.30-05.30 arasında çalışacak ve çift tarife ile kullanılacak hatlar şöyle:
- M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı,
- M1B Yenikapı-Kirazlı,
- M2 Yenikapı-Hacıosman,
- M4 Kadıköy-Tavşantepe,
- M5 Üsküdar-Çekmeköy,
- M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü
- 34G Beylikdüzü-Söğütlüçeşme,
- 11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar,
- 130A Deniz Harp Okulu-Kadıköy,
- 15F Beykoz-Kadıköy,
- 25G Sarıyer-Taksim,
- 40 Rumelifeneri/Garipçe-Taksim,
- E10 Sabiha Gökçen Havalimanı/Kurtköy-Kadıköy,
- E3 Sabiha Gökçen Havalimanı-4. Levent Metrosu