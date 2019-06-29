Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem İstanbulda 750 kilo esrar yakalandı
İSTANBUL

İstanbul'da 750 kilogram esrar yakalandı

İstanbul'da 750 kilo esrar yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul’da Muratbey Gümrük sahasında gerçekleştirilen operasyonda 753,25 kilogram esrar ele geçirildi.

Haber Merkezi IHA
Polis ekipleri, operasyon düzenledi.
Polis ekipleri, operasyon düzenledi.

Muratbey Gümrük Müdürlüğünün cari teftişi esnasında, Türkiye’ye kot taşlama kumu getiren bir TIR'ın taşıdığı yükün, uygunsuzluk nedeniyle getirildiği ülkeye geri gönderilmesine karar verildiği saptandı. Söz konusu dosya üzerinde Ticaret Müfettişlerince yapılan incelemede durumun şüpheli unsurlar barındırdığı kanaatine varılarak araç, x-ray taramasına sevk edildi.

Yapılan tarama sonucunda aracın bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluklar tespit edilmesinin ardından narkotik dedektör köpek eşliğinde fiziki arama yapıldı.

Köpeklerin çuvallara aşırı tepki vermesi üzerine İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, her biri bin 200 kilogram kot taşlama kumu taşıyan çuvalların içerisinde yapılan detaylı aramada, vakumlanarak gizlenmiş 114 paket içerisinde, 753,25 kilogram esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen esrarın piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili yürütülen çok yönlü soruşturmada suça iştirak ettikleri saptanan 2 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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