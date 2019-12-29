İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı: 3 ilçede evler ve araçlar karla kaplandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren yağmur, bazı noktalarda sulu kar, zaman zaman ise kar yağışına dönüştü. Maltepe'nin yüksek kesimlerinde sulu kar yağışının ardından bazı evlerin çatılarının ve arabaların üzerlerinin karla kaplandığı görüldü. Aynı şekilde Silivri'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

DHA İstanbul'da etkili olan kar yağışından.

EVLERİN VE ARAÇLARIN ÜZERLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Maltepe'nin yüksek kesimlerinde sulu kar yağışının ardından bazı evlerin çatılarının ve arabaların üzerlerinin karla kaplandığı görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlemlerini almış durumda.

DHA İstanbul'da etkili olan kar yağışından.

Silivri ve çevresinde de aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde etkili olan yağışta, Kadıköy Mahallesi'ndeki bazı araçların üzeri karla kaplandı.

Çatalca'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

DHA İstanbul'da etkili olan kar yağışından.