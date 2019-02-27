Gündem İstanbulda bin 239 tarihi eser ele geçirildi
İSTANBUL

İstanbul'da bin 239 tarihi eser ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli, 8 adet mermer heykel, 485 adet sikkenin de aralarında bulunduğu tarihi eserler ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Operasyonda ele geçirilen tarihi eserler.
Operasyonda ele geçirilen tarihi eserler.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ve heykellerin de aralarında bulunduğu tarihi eserler ele geçirilirken, 2 kişi yakalandı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce kültür varlıkları ve tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılmasının önlenmesi kapsamında Bağcılar'da tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.

  • Operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ve 8 mermer heykel, farklı dönemlere ait olduğu düşünülen 485 gümüş ve bronz sikke, değişik form ve ebatlarda 745 bronz ve metal objenin yanı sıra av tüfeği ile 47 fişek ele geçirildi.
  • Toplam bin 239 tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da bin 239 tarihi eser ele geçirildi
FOTOĞRAF 10
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce kültür varlıkları ve tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılmasının önlenmesi kapsamında Bağcılar'da tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.
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İstanbul'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli, 8 adet mermer heykel, 485 adet sikkenin de aralarında bulunduğu tarihi eserler ele geçirildi.
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Toplam bin 239 tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
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İstanbul'da bin 239 tarihi eser ele geçirildi
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ve heykellerin de aralarında bulunduğu tarihi eserler ele geçirilirken, 2 kişi yakalandı.


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