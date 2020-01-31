İstanbul'da çakar lamba denetimi İstanbul'da çakar lamba denetimi Yetkisiz çakar kullanımının önüne geçmek için İstanbul’da sabah erken saatlerde birçok noktada çakar ve emniyet şeridi uygulaması yapıldı. Uygulamada usulsüz çakar kullananlar ve emniyet şeridini ihlal eden sürücüler hakkında işlem yapıldı.

Haber Merkezi 31 Ocak 2020, 09:21 Son Güncelleme: 31 Ocak 2020, 09:31 İHA