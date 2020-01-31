Gündem İstanbulda çakar lamba denetimi
İSTANBUL

İstanbul'da çakar lamba denetimi

İstanbul'da çakar lamba denetimi

Yetkisiz çakar kullanımının önüne geçmek için İstanbul’da sabah erken saatlerde birçok noktada çakar ve emniyet şeridi uygulaması yapıldı. Uygulamada usulsüz çakar kullananlar ve emniyet şeridini ihlal eden sürücüler hakkında işlem yapıldı.

Haber Merkezi İHA
Usulsüz çakar lamba kullananlara cezai işlem uygulandı.
Usulsüz çakar lamba kullananlara cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesindeki denetimlerde belirlenen noktalarda ekipler araçları tek tek durdurarak kontrol yapıyor. Usulsüz şekilde çakar lamba kullandıkları belirlenen sürücülere 2 bin 4 TL para cezası kesildi.

DHA
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DHA
nEkipler, Zincirlikuyu-Beşiktaş mevkiinde sıkı denetim gerçekleştirdi.

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