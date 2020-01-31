İstanbul'da çakar lamba denetimi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesindeki denetimlerde belirlenen noktalarda ekipler araçları tek tek durdurarak kontrol yapıyor. Usulsüz şekilde çakar lamba kullandıkları belirlenen sürücülere 2 bin 4 TL para cezası kesildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesindeki denetimlerde belirlenen noktalarda ekipler araçları tek tek durdurarak kontrol yapıyor. Usulsüz şekilde çakar lamba kullandıkları belirlenen sürücülere 2 bin 4 TL para cezası kesildi.
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