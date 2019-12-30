Gündem İstanbulda DEAŞa yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı
İSTANBUL

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da düzenlenen DEAŞ’a yönelik operasyonlarda 4’ü yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin DEAŞ terör örgütünün yılbaşı öncesi muhtemel eylemsel faaliyetler içerisinde oldukları belirlendi.

Haber Merkezi AA
DEAŞ operasyonu
DEAŞ operasyonu

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı.

8 İLÇEDE EYLEMSEL FAALİYET YÜRÜTENLERE OPERASYON

  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün yılbaşı öncesi muhtemel eylemsel faaliyetlerinin engellenebilmesi ve örgütle irtibatlı faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, gece 02.00 itibarıyla Bağcılar, Başakşehir, Fatih, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Tuzla'da 31 adrese baskın düzenledi.

Operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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