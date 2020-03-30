İstanbul'da deniz otobüsü ve feribot seferleri durduruldu

İstanbul'da yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin saat 17.00'den itibaren durdurulmasına karar verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’da şehirler arası deniz yolu ulaşımında; yük taşımacılığına devam edilmesi, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00’den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da şehirler arası deniz yolu ulaşımında;🟢yük taşımacılığına devam edilmesi,🔴yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00’den itibaren durdurulması" kararlaştırılmıştır. ⛴❗️❗️❗️#evindekalİstanbul pic.twitter.com/FNbp6RhAmT

İstanbul'da daha önceden de otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştu. Ayrıca spor, yürüyüş, piknik yapmak ve sahillerde balık tutmak yasaklanmıştı.

GÜNDEM İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı: Otobüsle şehir dışına çıkışlar durduruldu, spor, yürüyüş, piknik yapmak ve sahillerde balık tutmak yasaklandı