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İSTANBUL

İstanbul'da dolu sürprizi! 5 günlük İstanbul hava durumu

İstanbul'da dolu sürprizi

İstanbul'da aralıklarla dolu yağışı etkili oluyor. Kısa süreli dolu yağışı trafikte zaman zaman aksamalara neden oldu.

Haber Merkezi DHA
İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu.
İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu.

İstanbul'da aralıklarla dolu yağışı etkili oluyor.

Kısa süreli dolu yağışı trafikte zaman zaman aksamalara neden oldu. Bazı vatandaşlar tentelerin altına sığınarak kendilerini korunmaya çalışırken bazı vatandaşlar ise yanlarındaki şemsiyeleri açtı.

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı açıklamada bugün İstanbul’da hava sıcaklığının düşük olacağını ve rüzgarın kuvvetli olarak etkisini göstereceğini belirterek “Marmara’nın doğusunda Batı Karadeniz ve İç ve Doğu Anadolu’da kar yağışı bekleniyor. İstanbul’un uzak doğusunda yükseklerde karla karışık yağmur yapabilir. İstanbul’da yağmur var” dedi.

Şen önemli bir uyarıda da bulunarak “Kalp hastalarının bu havalarda dışarı çıkması uygun değil. Çıkarlarsa da rüzgarı karşılarına almasınlar. Ya da bir kişinin arkasında yürüsünler” ifadelerini kullandı.

5 günlük İstanbul hava durumu

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