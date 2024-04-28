İstanbul'da 'Gazze'yi Unutma' yürüyüşü: Vicdan sahibi insanlar Filistin için kıyama kalktı

"Neredeyse 7 aydır süslü laflar eden bütün dünya politikası, Gazze'ye dair top çevirmekten başka hiçbir iş yapmadı. Yedi ay sonra dünya vicdanı birleşerek Özgürlük Filosu'nu ortaya çıkardı ve Gazze'ye hareket etmek için hazırlanırken böyle bir engellemeyle karşılaştık. Şunu iyi bilin ve anlayın, bu mücadeleden geri durmayacağız, geri adım atmayacağız ve inşallah yakın zamanda tekrardan Gazze için yola çıkacağız."