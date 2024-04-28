İstanbul'da 'Gazze'yi Unutma' yürüyüşü: Vicdan sahibi insanlar Filistin için kıyama kalktı

"Vicdan sahibi insanlar Filistin için kıyama kalkmış vaziyette"
İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Durmuş Aydın, Üsküdar Meydanı'nda yaptığı konuşmada, Filistin, Kudüs ve insanlık için burada bir arada olduklarını söyledi.
"Biladü'ş-Şam'ı ruhumuzda dimdik tutmak zorundayız"
Aydın, Filistin davasının küresel bir dava olduğuna dikkati çekerek, sadece Üsküdar Meydanı'nda değil Meksika'dan Balkanlar'a, Orta Doğu'dan farklı coğrafyalara kadar insanların meydanlarda olduğunu ve bunun iyi bilinerek değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.
Özgürlük Filosu olarak çalışmalarını yürüttüklerini ve İsrail'in gemi bayrağına dair bütün engellemelerine rağmen mücadelelerini sürdüreceklerini dile getiren Aydın, şöyle devam etti:
"Yükümüz, yolcularımız, bütün teknik ekibimiz ve mürettebatımız hazır"
Songür, şunları kaydetti:
Eyleme, Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu üyesi çok sayıda aktivist, çeşitli sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ile yabancılar da katıldı.