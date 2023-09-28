İstanbul'da hava ulaşımına 'kümülonimbus' etkisi: Uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur ve CB (kümülonimbus) olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlar nedeniyle hava ulaşımında aksamalar yaşandı. İstanbul Havalimanı'na inişi planlanan 17 uçak, başka havalimanlarına yönlendirilirken, bazı uçaklar da bir süre havada tur attıktan sonra iniş yaptı.

Arnavutköy ve çevresinde etkili olan kuvvetli yağış dolayısıyla İstanbul Havalimanı, hava trafiği de olumsuz etkilendi. Yağmurun şiddetini artırmasıyla birlikte iniş ve kalkışlarda gecikmeler yaşandı. Bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, İstanbul Havalimanı'na inmesi gereken 17 uçak ise Sabiha Gökçen Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı, Bursa Yenişehir Havalimanı ve Çorlu Havalimanı'na yönlendirildi. Türk Hava Yolları'nın Nice, Vilnius, Basel gibi seferlerini yapan uçakları Ankara Esenboğa'ya, Stutgart uçağı ise Bursa Yenişehir Havalimanı'na iniş yaptı. Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından uçuşlar normale döndü.