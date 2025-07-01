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İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi

11:481/07/2025, Salı
G: 1/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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İstanbul'da deprem oldu
İstanbul'da deprem oldu

Marmara Bölgesi, bir kez daha depremle sarsıldı. Bursa’nın Gemlik ilçesi merkezli meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem, başta Bursa ve İstanbul olmak üzere çevre illerde hissedildi. AFAD sarsıntının yerin 9.82 km derinlikte meydana geldiğini aktardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, deprem 1 Temmuz 2025 Salı günü saat 11.47’de kaydedildi. Yerin 9.82 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının enlem koordinatı 40.48361 N, boylamı ise 29.22083 E olarak duyuruldu.


KORKUTAN DEPREM



Kısa süreli paniğe neden olan depremin merkez üssü Gemlik olsa da, özellikle İstanbul’un bazı ilçelerinde ve Bursa şehir merkezinde de hissedildi.




Deprem, kent merkezi ve ilçeleri ile çevre illerde de hissedildi.



Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 11.47'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 9,82 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi. Deprem kent merkezi ile çevre ilçeler ve Yalova ile İstanbul'da da hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuz yaşanmadı.




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