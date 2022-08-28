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İSTANBUL

İstanbul'da jandarmadan kök kenevir operasyonu

Büyükçekmece ve Arnavutköy'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 23 bin 24 adet kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden Ş.K. tutuklanırken, C.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen kök kenevirler yakılarak imha edildi.

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Haber Merkezi DHA
İstanbulda jandarmadan kök kenevir operasyonu
İstanbul'da kök kenevir operasyonu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde belirlenen bölgelerde kaçak kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi alındı.

Jandarma ekipleri; bölgede bulunan arazilerin uydu görüntülerini inceleyerek yasadışı ekime elverişli alan açılıp açılmadığını ve ekim yapılabilecek alanları belirledi. Daha sonra belirlenen bölgelerde drone ile yakın plan tarama yapıldı ve söz konusu bölgede kenevir bitkisinin ekildiği yer tespit edildi. Teknik ve fiziki takip sonucunda Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından arazileri kiralayanlar tespit edildi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda Arnavutköy'de 22 bin 273, Büyükçekmece'de ise 751 kök olmak üzere toplamda 23 bin 24 adet kök kenevir ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin operasyonlarına drone ile havadan destek verildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ş.K. tutuklanırken, C.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen kök kenevir bitkisi ise adli makamlardan alınan talimat doğrultusunda yakılarak imha edildi.

İstanbul'da tarihi operasyon: Bakan Muş 'Ele geçirilen en yüksek miktar' diyerek duyurdu
FOTOĞRAF 4
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Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri bugün tarihi bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. İstanbul Ambarlı Limanına gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteynere yapılan operasyonda 2 ton 91 kg ağırlığında, 12.3 milyon adet captagon hap ele geçirildi.<br><br>
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Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunun Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu.
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Muş, \" İstanbul Ambarlı Limanına gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteynere yapılan operasyonda 2 ton 91 kg ağırlığında, 12.3 milyon adet captagon hap ele geçirildi. Uyuşturucu kaçakçılığının organizatörü olduğundan şüphelenilen yabancı uyruklu şahıs yurtdışına kaçmak isterken Havalimanında yakalandı. Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek captagon yakalamasında görev alan Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik ediyorum\" dedi.
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İstanbul'da tarihi operasyon: Bakan Muş 'Ele geçirilen en yüksek miktar' diyerek duyurdu
Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri Ambarlı Limanına gelen konteynere yapılan operasyonda 2 ton 91 kg ağırlığında, 12.3 milyon adet captagon hap ele geçirdi. Ekipleri tebrik eden Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bunun bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek captagon miktarı olduğunu bildirdi.

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