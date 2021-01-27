İstanbul'da kar yağışı başladı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar, yağmaya başladı.
Silivri, Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde kar yağışı etkili oluyor.
Silivri'nin de yüksek kesimlerinde kar yağışı, kent merkezinde ise karla karışık yağmur görülüyor.
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Özellikle Malkara ilçesinin kuzeyi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğun şekilde etkisini göstermeye başladı. Yollar beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı ise 5 santimetreyi buldu.
Tekirdağ - Malkara ve Keşan yolunda hazır kıta bulunan karayolları ekipleri, kar küreme çalışmaları yapıyor. İlçe merkezinde ise hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında -4 derece civarında seyrediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce turuncu uyarı verilen Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor.
Kar yağışı nedeniyle kent merkezi kısa sürede beyaza büründü.
Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda kar kalınlığı 3, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde ise 5 santimetre olarak ölçüldü.
Kar yağışı, Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkileri ile Kofçaz ilçesinin yüksek kesimlerde etkisini gösteriyor.
İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri kar yağışının olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının aralıklarla gün boyu sürmesi bekleniyor.
Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı Kapıkule’de kar kalınlığı 4 santimetreye ulaştı.
Kapıkule Gümrük Kapısı bölgesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 4 santimetreye ulaştı.
Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü. Kapıkule Gümrük Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Kar İstanbul’un kapısına dayandı
Balkanlar'dan Trakya'ya giriş yapan kar yağışı Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde etkisini gösterdi. Yollar karla kaplanırken, kar kalınlığı ise bazı bölgelerde 5 santimetreyi buldu.
Yağmur nedeniyle araçlarında seyir halinde olan sürücüler, zaman zaman zor anlar yaşarken kentteki trafik yoğunluğu İBB'nin CebTrafik uygulamasına göre saat 10.20 itibarıyla yüzde 63 olarak kaydedildi.
BÜYÜKÇEKMECE VE BEYLİKDÜZÜ'NDE KAR ETKİSİNİ ARTIRIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırmaya başladı. Kar yağışı Büyükçekmece ve Beylikdüzü bölgesinde aralıklara yağarken, E-5 karayolu Edirne istikametinde yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
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İlçe merkezinde gece saatlerinde başlayan ve yoğun şekilde etkisini sürdüren kar yağışı sabaha karşı 10 santimetreyi aştı.
Atatürk Bulvarı ile Kurtuluş Caddesi’nin birleştiği yokuşta sabah işe yetişmek isteyen sürücüler zor anlar yaşadı.
Yokuşta kalan araçların yardımına vatandaş koştu.
Bazıları iterek kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Yokuşu çıkamayan sürücüler geri dönerek, başka yolu tercih etti.
Bir taksici esnafı da yoldaki karları kürekle temizleyerek, sürücülere yardımı oldu.
Sürücüler, kar küreme çalışmalarının daha sık yapılmasını istedi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme çalışmalarına devam ediyor.
Kar 10 santimetreyi aştı Araçlar yolda kaldı, iterek kurtarmaya çalıştılar
Kar 10 santimetreyi aştı Araçlar yolda kaldı, iterek kurtarmaya çalıştılar
Kar 10 santimetreyi aştı: Araçlar yolda kaldı, iterek kurtarmaya çalıştılar
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde lapa lapa yağan kar sonrası kayak pistine dönen yolda sürücülere zor anlar yaşattı. 10 santimetreyi aşan karla kaplı zeminde yokuşu çıkamayan araçları iterek kurtarmaya çalıştılar.