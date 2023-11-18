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İstanbul’da 'Kartel-2 Operasyonu: Uluslararası uyuşturucu 'Karteli' Nenad Petrak Üsküdar’da yakalandı

İstanbul’da düzenlenen 'Kartel-2 Operasyonu'nda Hırvatistan makamlarınca Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan, uluslararası uyuşturucu “Karteli” Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak Üsküdar’da yakalandı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:32 - 18/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 08:44 - 18/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Uluslararası uyuşturucu “Karteli” Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak Üsküdar’da yakalandı

Uluslararası uyuşturucu “Karteli” Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak Üsküdar’da yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İstanbul’da düzenlenen "Kartel-2 Operasyonu" ile Hırvatistan makamlarınca Interpol tarafından; Kırmızı Bülten ile aranan, Güney Amerika’dan elde edilen uyuşturucuyu Avrupa’ya dağıtan, Avrupa çapında yapılan "Adriatica Operasyonu" kapsamında organize suç örgütün elebaşı olarak tanımlanan, Uluslararası uyuşturucu “Karteli” Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak’ın Üsküdar’da yakalandığını açıkladı:



Bakan Yerlikaya'nın operasyona ilişkin paylaşımı şu şekilde;

"Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki; Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız.


Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan ve Avrupa’da bu uyuşturucuyu dağıtan uluslararası uyuşturucu kartelinin elebaşı Nenad Petrak, Hırvatistan adli makamlarınca “Kasten Adam Öldürme", suçundan Interpol tarafından kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranıyordu.



Nenad Petrak, Hırvatistan Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi’nin (USKOK) raporuna göre dokuz kadar ülkede çok sayıda insanı kendi suç örgütüne bağlayan bir zehir taciri.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimiz tarafından uluslararası takibe alınan NENAD PETRAK’ın Üsküdar’da olduğu tespit edildi. Yakalanması için İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nün desteğiyle hemen Kartel-2 operasyonu başlatıldı ve Uluslararası Zehir Taciri yakalandı.



Operasyonu düzenleyen kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden Öpüyorum. Milletimizin duaları sizinle. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

Uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla artarak devam edecek."

#Nenad Petrak
#Uluslararası uyuşturucu Karteli
#Hırvatistan
#Ali Yerlikaya
15 dakika önce
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