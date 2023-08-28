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İstanbul'da kuraklık alarmı: İSKİ bahçe ve peyzaj sulama aboneliklerini geçici olarak durdurdu

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve yağışların yetersiz kaldığı İstanbul'da kuraklık baş gösterdi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, geçtiğimiz gün vatandaşların cep telefonlarına gönderilen kısa mesajda, su tasarrufu çağrısında bulunmuştu. İSKİ, bugün ise dağıtım yerlerine bahçe ve peyzaj sulamalarının durdurulması yönünde yazı gönderdi.

16:00 . 28/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İSKİ, bahçe ve peyzaj sulamalarının durdurulması yönünde karar aldı.

İSKİ, bahçe ve peyzaj sulamalarının durdurulması yönünde karar aldı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından önceki gün abonelerin cep telefonlarına gönderilen kısa mesajda, kentte uzun süredir olağanüstü kuraklık yaşandığı bildirildi.

"Tasarrufu şimdi su varken yapalım"

Aşırı sıcakların da etkisiyle su tüketiminin geçmiş yıllar ortalamasının çok üzerinde olduğuna işaret edilen mesajda şu ifadelere yer verildi;

“İSKİ olarak her türlü tedbiri alarak kesintisiz su temini için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu zor dönemi ancak bireysel su tasarrufu ile atlatabiliriz. Lütfen tasarrufu şimdi su varken yapalım; suyumuzu dikkatli kullanalım, susuz kalmayalım. Desteğiniz için teşekkür ederiz.”

Bahçe ve peyzaj sulamaları durduruldu

İSKİ, dağıtım yerlerine de bahçe ve peyzaj sulamalarının durdurulması yönünde yazı gönderdi. Gönderilen yazıda şebeke suyu ile bahçe sulama aboneliğinin geçici süreyle durdurulduğu bildirildi.






#İSKİ
#İBB
#İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
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