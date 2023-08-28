İstanbul'da kuraklık alarmı: İSKİ bahçe ve peyzaj sulama aboneliklerini geçici olarak durdurdu

“İSKİ olarak her türlü tedbiri alarak kesintisiz su temini için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu zor dönemi ancak bireysel su tasarrufu ile atlatabiliriz. Lütfen tasarrufu şimdi su varken yapalım; suyumuzu dikkatli kullanalım, susuz kalmayalım. Desteğiniz için teşekkür ederiz.”