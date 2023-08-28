İstanbul'da kuraklık alarmı: İSKİ bahçe ve peyzaj sulama aboneliklerini geçici olarak durdurdu

İSKİ, bahçe ve peyzaj sulamalarının durdurulması yönünde karar aldı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından önceki gün abonelerin cep telefonlarına gönderilen kısa mesajda, kentte uzun süredir olağanüstü kuraklık yaşandığı bildirildi.
"Tasarrufu şimdi su varken yapalım"
Aşırı sıcakların da etkisiyle su tüketiminin geçmiş yıllar ortalamasının çok üzerinde olduğuna işaret edilen mesajda şu ifadelere yer verildi;
Bahçe ve peyzaj sulamaları durduruldu
İSKİ, dağıtım yerlerine de bahçe ve peyzaj sulamalarının durdurulması yönünde yazı gönderdi. Gönderilen yazıda şebeke suyu ile bahçe sulama aboneliğinin geçici süreyle durdurulduğu bildirildi.