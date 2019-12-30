Gündem İstanbulda kuvvetli sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı
İSTANBUL

İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

İstanbul’da hafta sonu etkili olan sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Yağış, sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlara zorluk yaşattı.

Haber Merkezi İHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından hafta sonundan itibaren başlayan yağış etkisini sürdürüyor. İstanbul’da sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar yağış nedeniyle zorluk yaşarken, bazı vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandı.

VALİLİK'TEN UYARI

Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluşurken, zaman zaman sürücüler zor anlar yaşadı.
  • Öte yandan İstanbul Valiliği fırtına ve sağanak yağış nedeniyle yaptığı açıklamada, fırtınanın sebep olabileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımdaki aksamalar gibi olumsuzluklar için vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu.
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