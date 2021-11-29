İstanbul'da lodos devam edecek mi? Yarın İstanbul'da hava nasıl olacak?

Bugün İstanbul ve yurdun farklı noktalarında şiddetli lodos var. Fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü lodosa karşı vatandaşları uyarmıştı. Deniz yolunda birçok sefer iptal olurken yine birçok yerde yıkılan yapılar ve uçan çatılar nedeniyle vatandaşlar tedirgin oldu. Peki, İstanbul'da lodos yarın da olacak mı? Lodos devam edecek mi? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

29 KASIM'DA İSTANBULDA LODOS'UN ETKİSİ

Türkiye genelinde dün akşam ve bugün de etkisini sürdüren fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu.

İstanbul'da lodosun hızı 130 kilometreye çıktı. Kentte bir çok yerde çatı uçtu. Rüzgarın hızı Beylikdüzü'nde 130, Adalar'da 100, Boğaz çevresinde ise 80 km/saate kadar ulaştı.

REKLAM

Çamlıca Tepesi'nde Türk bayrağı koptu

Çamlıca Tepesi'ndeki Türk bayrağı da etkili olan fırtına nedeniyle bağlı olduğu direkten koparak uçtu. Polis ekipleri bayrağı muhafaza altına aldı.

D-100 karayolu Yenisahra mevkisinde üst geçitten yola sarkan branda sürücülere zor anlar yaşattı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri brandayı kaldırarak trafik akışını normale döndürdü.

Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Gürpınar Yolu Caddesi'nde bir kamyonet, Çatalca-Büyükçekmece istikametinde ise 2 kamyon, seyir halindeyken rüzgarın etkisiyle devrildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 4 ÖLÜ, 19 YARALI

İstanbul Valiliği, lodos nedeniyle 4 kişinin öldüğünü 3'ü ağır 19 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İstanbul Valliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodostan kaynaklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD verilerine göre 1'i yabancı uyruklu, 3'ü vatandaşımız olmak üzere maalesef 4 can kaybı yaşanmış; 3'ü ağır, 19 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan tüm çağrılara ilgili kurumlarımızın ekipleri tarafından ivedilikle müdahale edilmekte ve çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir" denildi.

REKLAM

LODOS DEVAM EDECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bölümünde bugün akşam saatlerinden itibaren başlaması ve yarın da etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 16.00 itibarıyla İstanbul Beylikdüzü, Arnavutköy, Çatalca, Çatalca Radar Sahası, Silivri, İstanbul Boğazı Karadeniz çıkışı ve Kilyos; Düzce Yığılca ve Gümüşova; İzmir Narlıdere, Karaburun, Urla, Konak ve Çatalkaya Radar Sahası, Balıkesir Bigadiç Gediktepe, Tekirdağ Marmaraereğlisi ve Muratlı'da en yüksek rüzgar hızları kaydedildi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın da Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden saatte 60-90 kilometre, yüksek kesimlerde ise yer yer saatte 100 kilometre üzeri hızda esmesi bekleniyor.

REKLAM

Vatandaşlardan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İstanbul'da lodosun etkisinin belli aralıklarla 2 gün boyunca devam edeceği açıklanmıştı. AKOM resmi Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu:

"İstanbul’da etkili olan Lodos fırtınasının yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren hızını arttıracağı, aralıklarla tam fırtına (60-100km/s) şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önemlidir."

"YARIN DA DEVAM EDECEK"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü: "Devam edecek"

MGM yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgar ile fırtınanın Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde bu gece ve yarın da etkili olacağını belirtti.

REKLAM

GÜNDEM İstanbul'da lodos faciası! Ölü sayısı 4'e yükseldi: Çok sayıda yaralı var

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre İstanbul'da 30 Kasım'dan itibaren 5 günlük hava durumu bilgisi şöyle:

LODOS NEDENİYLE İPTAL OLAN SEFERLER

Sabah saatlerinde etkili olan lodos nedeniyle İBB Şehir Hatları'na ait bazı seferler iptal oldu. Hava muhalefeti nedeniyle Beşiktaş - Adalar ve Bostancı - Karaköy - Kabataş seferleri yapılamadı.

Bursa'da deniz otobüslerinin seferlerinden bazıları kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17.00 ve 18.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 17.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı.

BUDO'nun 14.30-16.00 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 5 seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.