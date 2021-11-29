İstanbul'da lodosun hızı 130 kilometreye çıktı: Çatılar uçtu, bir kişi yaralandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için kuvvetli lodos uyarısında bulunmuştu. Dün etkisini gösteren kuvvetli lodos, bugün sabah saatlerinde de etkili olmaya devam etti.
ÇATI YOLDAN GEÇENLERİN ÜZERİNE UÇTU
Esenyurt'ta bir binanın çatısı yoldan geçenlerin üzerine uçtu. Çatının altında kalan bir kişi ağır yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Zeytinburnu Sahili'nde, büyük dalgalar oluştu. Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, kuvvetli rüzgara rağmen o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Lodosun hızı 130 kilometreye çıktığı kentte bir çok yerde çatı uçtu.
Rüzgarın hızı Beylikdüzü'nde 130, Adalar'da 100, Boğaz çevresinde ise 80 km/saate kadar ulaştı.
RESTORANIN CAMLARI PATLADI
Lodosun giderek etkisini artırdığı İstanbul'da, bir restoranın camları fırtınaya daha fazla dayanamayarak patladı. Restoranda yaşanan panik anları kameraya böyle yansıdı.
OYNAT
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İstanbul'da şiddetli fırtına: Restoranın camları patladı
Lodosun giderek etkisini artırdığı İstanbul'da, bir restoranın camları fırtınaya daha fazla dayanamayarak patladı. Restoranda yaşanan panik anları kameraya böyle yansıdı.
Lodos elektrik direğini devirdi
Sultangazi'de kuvvetli rüzgardan dolayı elektrik direği devrildi. Bu sırada yoldan geçen kamyon elektrik direğinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Avcılar Sahilde dev dalgalar oluştu. Oluşan dalgalar kıyıya vururken kameralara yansıdı.
Dalgalar nedeniyle demirleyen gemilerin aşırı savrulduğu görüldü.
GÜNDEM
Kocaeli'de cami inşaatında iskele çöktü
GÜNDEM
İstanbul'un arka bahçesindeki gölün rengi değişti
GÜNDEM
İzmir'de sarı fırtına! Yollar göle döndü: Beton parçaları üzerlerine yağdı
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Osmangazi ilçesinde bir inşaatın çatısı uçarak, durakta yolcu alan tramvayın üzerindeki enerji nakil tellerine takıldı. Trabzon-Bursa seferini yapan uçak, fırtına nedeniyle Yenişehir Havalimanı'na iniş yapamadı. Uçak, Ankara'ya inmek için döndü.
Bursa'da 3 gündür süren ve hızı saatte 75 kilometreye kadar çıkan rüzgar, hayatı felç etti. Kentin birçok noktasında ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Osmangazi ilçesinde bir inşaatın çatısı uçarak, durakta yolcu alan tramvayın üzerindeki enerji nakil tellerine takıldı. Durakta bekleyenler polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Yıldırım ilçesinde de bir aracın üzerine çatı düştü, diğerine ise ağaç devrildi. Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde ise bir evin çatısı uçtu, savrulan parçalar başka bir evin dış mantolamasını parçaladı.
Mustafakemalpaşa ilçesindeki Şehit Hikmet Aktaş Ortaokulu'nda da hasar oluştu. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında eğitim vermeye başlayan okulun çatısı, öğrencilerin derste olduğu sırada büyük bir gürültüyle uçtu. Çatıdan kopan parçalar, metrelerce fırlayarak boş arsaya düştü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Polis ekipleri de okula çıkan yolları emniyet şeridi ile kapattı, öğrencilerin bahçeye çıkması yasaklandı.
Kestel ilçesinde tarihi çınar ile Osmangazi ilçesi Yakın Çevre Yolu Botanik Park mevkisindeki ağaçlar fırtına nedeniyle devrildi. Bir ağacın aracın üzerine devrilmesiyle trafikte aksamalar oldu. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Yıldırım ilçesindeki Şehit Piyade Onbaşı Orhan Tezcan İlkokulu'nun karşısında park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi. Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde ise şantiye alanındaki vinç, fırtınanın etkisiyle kendi etrafında döndü. Trabzon-Bursa seferini yapan uçak, fırtına nedeniyle Yenişehir Havalimanı'na iniş yapamadı. Trabzon'dan kalkan uçak, Ankara'ya inmek için geri döndü.
Bursa'da rüzgarın hızı 75 kilometreye kadar çıktı: Çatılar uçtu uçak iniş yapamadı
Türkiye'nin çeşitli noktalarına etkili olan lodos Bursa'yı da vurdu. Kentte 3 gündür devam eden ve hızı saatte 75 kilometreye kadar ulaşan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında ağaçlar devrildi, çatılar uçtu.
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda lodos nedeniyle devrilen ekmek teknesinin altında kalan simitçi, ağır yaralandı.
Suriye uyruklu simitçi Mahmud Beradei (56), Burhaniye Mahallesi Kemallettin Sami Paşa Caddesi üzerinde simit aracıyla ilerliyordu.
Bu anlarda 70 kilometre hıza ulaşan lodosla mücadele veren simitçinin, aracının çatısı uçtu ve devrildi.
Simitler yola saçılırken, devrilen aracın altında kalan simitçi ise ağır yaralandı.
Olayı gören vatandaşlar, aracı kaldırıp simitçiyi kurtardılar. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından duyarlı vatandaşlar, yola saçılan simitleri toplayıp, muhafaza ettikleri aracın içerisine koydular. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
Bursa'da 70 kilometre hızla esen rüzgarda uçan tezgah simitçinin kafasına çarptı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle bir simit tezgahı devrildi. 70 kilometre hızla esen lodosun etkisine dayanamayan simit tezgahının sahibi başından ağır yaralanması nedeniyle hemen hastaneye kaldırıldı.
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Meteoroloji'nin dünkü uyarısının ardından kentte, sabah saatlerinde itibaren şiddetli rüzgar etkili oldu.
Fırtına nedeniyle Körfez ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde inşaat halindeki 2 katlı evin çatısı, hasar gördü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi.
Yapılan kontrollerin ardından ekipler, iş makinesi ile çatıyı indirip, olası tehlikelere karşı önlem aldı.
2 katlı evin sahibi Adil Yüce, çok şiddetli bir rüzgar olduğunu belirterek \"İşe gitmeye çalışıyorduk, o sırada komşularımız aradı ve çatımızın uçtuğunu söylediler. Geldiğimizde çatı çökmüştü. Bu evi yapmaya çalışıyorduk, maalesef onun da çatısı uçtu\" dedi.
Fırtına nedeniyle birçok çatı hasar görürken, İzmit Körfezi'nde yapılması planlanan vapur seferleri iptal edildi.
Kocaeli'de fırtına: Çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları hasar gördü, İzmit Körfezi'nde de planlanan vapur seferleri iptal oldu.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da, lodos ve yağış etkisini göstermeye başladı.
Kuvvetli rüzgar ve ara ara yağan çamur nedeniyle olumsuzluklar yaşandı. İstanbul'da sabah saatlerinde çamur yağdı.
Otomobillerde yağan çamur nedeniyle lekeler oluştu.
Sabah uyandıklarında araçlarının çamurla kaplı olduğunu gören vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda aldı.
Sabah kalktığında otomobilini çamurlu halde bulan Mahmut Biber, \"Arabam çamurlu haldeydi. Resmen çamur yağmış. Dün yıkatmıştım, şimdi çamurlu oldu. Üzerine çamur yağdı. Şimdi oto yıkamaya gideceğiz, yıkatacağız\" dedi.<br>
İsmail Dertsiz, \"Çamur yağdığı için arabamı yıkıyorum. Sabah uyandığımda aracın çamur olduğunu gördüm. Şu an temizlemeye geldim. Arabam temiz olduğunda içim rahat ediyor. Temiz olunca mutlu oluyorum\" şeklinde konuştu. Musa Kayalar ise \"Sabah uyandığımda çamur yağmış gibiydi. Havada oluşan rüzgarla toz bulutları oluşmuş. O yüzden çamur şeklinde yağmış. Sabah uyandığımda çamurdan önümü göremiyordum. Trafikte rahatlamak için buraya geldim\" diye konuştu.
İstanbul'a çamur yağdı: Sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı
İstanbul'da lodosun yanı sıra etkili olan yağmurla çamur yağdı. Bir çok sürücü soluğu oto yıkamacılarda aldı.