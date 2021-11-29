İstanbul'da lodosun hızı 130 kilometreye çıktı: Çatılar uçtu, bir kişi yaralandı

Bursa'da 3 gündür süren ve hızı saatte 75 kilometreye kadar çıkan rüzgar, hayatı felç etti. Kentin birçok noktasında ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Osmangazi ilçesinde bir inşaatın çatısı uçarak, durakta yolcu alan tramvayın üzerindeki enerji nakil tellerine takıldı. Durakta bekleyenler polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Yıldırım ilçesinde de bir aracın üzerine çatı düştü, diğerine ise ağaç devrildi. Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde ise bir evin çatısı uçtu, savrulan parçalar başka bir evin dış mantolamasını parçaladı.