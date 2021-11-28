Gündem İstanbulda markette ilginç hırsızlık 5 kilogramlık kavurma çaldı
İSTANBUL

İstanbul’da markette ilginç hırsızlık: 5 kilogramlık kavurma çaldı

Çağlayan’da bir markete giren hırsız, önünde dakikalarca oyalandığı şarküteri reyonundan 5 kilogramlık kavurma çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından yakalanan ve Beyoğlu’nda da başka bir marketten kavurma çaldığını itiraf eden hırsız, adli makamlarca serbest bırakıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İstanbul’da markette ilginç hırsızlık: 5 kilogramlık kavurma çaldı
Kavurmayı çantaya koyan hırsız, hızlı bir şekilde marketten çıkarak kaçtı.

Kağıthane Çağlayan’da meydana gelen olayda bir şahıs, cadde üzerindeki bir markete girdi. Eline bir poşet alarak markette dolaşan şahıs, şarküteri reyonu önünde oyalanmaya başladı. Şahıs bir süre ayakları uyuşmuş gibi yaptıktan sonra şarküteri görevlisi müşteriyle ilgilenirken 5 kilogramlık kavurmayı çaldı. Kavurmayı çantaya koyan hırsız, hızlı bir şekilde marketten çıkarak kaçtı. Tezgahını kontrol eden görevli, kavurmanın eksik olduğunu görünce durumu market yetkilisine bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen market çalışanları hırsızlığı tespit edince olayı polise bildirdi.

İHA

Kağıthane polisi kameraları tek tek izleyerek yakaladı

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, hırsızı tespit etmek için çalışma başlattı. Çevrede bulunan diğer marketlerin de güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, aynı hırsızın başka marketten de kavurma çaldığını tespit etti. Bunun üzerine Kağıthane polisi hırsızın gideceği güzergah üzerindeki kameraları detaylı incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızın Erdi T. (26) olduğu tespit edildi.

İHA

Yakalanınca suçunu itiraf edip, çaldığı yerleri söyledi

Devam eden çalışmalarda Erdi T., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Polisin yakaladığı hırsız, suçunu hemen itiraf ederek, çantasında kavurma olduğunu ve iki marketten çaldığını söyleyen hırsız, gözaltına alındı. Çantayı kontrol eden ekipler, 5 kilogram 84 gram kavurmayı da geri alarak markete teslim etti. Emniyete götürülen şahsın, "işyerinden hırsızlık" suçundan 3 adet kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kavurma hırsızlığı kamerada

Öte yandan, Kağıthane’de marketten kavurma çalan hırsızın, o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın ilk önce ayağı uyuşmuş gibi salladığı, daha sonra tezgah önünde oyalandığı ve sonrasında kavurmayı çantaya koyarak marketten ayrıldığı görülüyor.

Çaldıkları 600 kiloluk ineği satmaya böyle götürdüler: Jandarma suçüstü yakaladı
GÜNDEM
Çaldıkları 600 kiloluk ineği satmaya böyle götürdüler: Jandarma suçüstü yakaladı

Çaldıkları eşyaları takside paylaşan hırsızlar kamerada: Tabancayla selfie bile çekti
GÜNDEM
Çaldıkları eşyaları takside paylaşan hırsızlar kamerada: Tabancayla selfie bile çekti

Bursa'da görülmemiş olay: Çöpleri boşaltıp kovayı çaldı
GÜNDEM
Bursa'da görülmemiş olay: Çöpleri boşaltıp kovayı çaldı

Üç milyonluk vurgun: Çalıştığı döviz bürosunu böyle soydu
GÜNDEM
Üç milyonluk vurgun: Çalıştığı döviz bürosunu böyle soydu
Dua edelim bir şey olmasın

'Dua edelim bir şey olmasın'

Dev uçakla Erzurum'a getirildi: Avrupa'nın en büyüğü olacak
Cüneyt Çakır endişesi

Cüneyt Çakır endişesi

​Trabzon maçına atanması soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
Komandolar girilemez denilen bölgede: PKKnın sözde bölge sorumlularının kullandığı mağara ele geçirildi

​Emniyet, Jandarma ve güvenlik korucuları, PKK'ya 2021'de ağır darbe vurdu.

Liste güncellendi: 200 bin liranın altında iki marka kaldı.

​İHH gönüllüsü 4 yiğidi kaybettik.

Siyah beyazlılar, ligde üst üste 4 maçtır puan alamıyor.

​Müslüme soruşturması ile ilgili yeni gelişme.

İzlediği diziden etkilendi, 'tam bağımsız dağ adamı' oldu.

​Yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda kişi yaralandı.

​'Şehir değiştiren' köy yeni yerine taşınmak için gün sayıyor.

Türkmenistan'la 9 maddelik ortak bildiri imzalandı.

​Yıldız Sarayı'na ait hiç yayımlanmamış belgeler arşivlerden gün yüzüne çıkarıldı.

​Fuat Oktay: Döviz kurları üzerinden yürütülen kampanya sonuçsuz kalacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.