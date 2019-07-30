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İSTANBUL

İstanbul’da sağanak yağmur sürprizi: Bir anda bastırdı

İstanbul'da öğle saatlerinden sonra bazı bölgelerinde aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Hava durumu tahminlerinde bugün için İstanbul'da yağmur görünmüyordu. Ancak İstanbul'un Beylikdüzü, Zeytinburnu, Şirinevler, Küçükçekmece gibi bölgelerinde şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış

Meteoroloji’den sabah saatlerinde yapılan son uyarı şu şekildeydi; Marmara Bölgesinde, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

SICAKLIKLARDA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik öngörülmüyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceği bölgede parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

Bölgede, öğleden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

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