İstanbul'da silahlı saldırı: İki yaralı şüpheli yakalandı

İstanbul'da silahlı saldırı: İki yaralı şüpheli yakalandı

00:2316/04/2026, Perşembe
Kaçan şahıs, Yunus timleri tarafından kısa sürede yakalandı. (Foto: Arşiv)
Kaçan şahıs, Yunus timleri tarafından kısa sürede yakalandı. (Foto: Arşiv)

İstanbul Küçükçekmece’de çıkan tartışmada bir kişi, iki kişiye ateş açarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalarken yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada bir şahıs, iki kişiye ateş ederek kaçtı. Saldırgan kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi Kahramanlar Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi ile bir grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Eli silahlı şahıs, iki kişiye ateş edip kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaçan şahıs, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus timleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı. Emniyet güçlerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ediyor.



