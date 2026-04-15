İstanbul'da zehirlenme şüphesi: Suudi turist otel odasında ölü bulundu

İstanbul'da zehirlenme şüphesi: Suudi turist otel odasında ölü bulundu

20:5715/04/2026, Çarşamba
DHA
Şişli’de ölen turist için otopsi raporu bekleniyor.
Şişli’de ölen turist için otopsi raporu bekleniyor.

İstanbul Şişli’de konakladığı otel odasında hayatını kaybeden 82 yaşındaki Suudi turistin ölümü şüphe uyandırdı. Olaydan önce mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan turistin, restoranda yediği yemeğin ardından rahatsızlandığı ihtimali değerlendiriliyor. Gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla belirlenecek.

İstanbul'un Şişli ilçesinde Suudi Arabistan uyruklu turist Almehmadi Saeed Suwaılem (82) konakladığı otelde ölü bulundu. Olaydan 1 gün önce mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurup taburcu edilen Suwaılem’in, restoranda yediği yemeğin ardından rahatsızlandığı ihtimali de değerlendirilirken, gözaltına alınan restoranda çalışan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi raporu bekleniyor.

Otel odasında ölü bulundu

Olay, 9 Nisan günü saat 14.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte 6 Nisan'da turistik seyahat için Türkiye'ye gelen ve Şişli'de bir otelde konaklayan Almehmadi Saeed Suwaılem 8 Nisan günü gece saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan muayenenin ardından 9 Nisan günü sabah saatlerinde taburcu edilen Suwalıem, öğle saatlerinde yeniden rahatsızlandı. Durumunun ağırlaşma üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Suwaılem, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otel odasında ölü bulundu.

Zehirlenme şüphesi değerlendiriliyor

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, çiftin Türkiye'de kaldıkları süre boyunca otel dışında sadece bir restoranda yemek yedikleri belirlendi. Olaya ilişkin Eşi Hamedah Jaber Alowaidi'nin emniyetteki ifadesine göre aynı restoranda kendisi et, hayatını kaybeden Suwaılem ise tavuk tüketti. Yedikleri yemek ile ilk rahatsızlık belirtileri arasında yaklaşık 20-23 saatlik süre olduğu belirlendi. Bunun üzerine restoran ve otele yönelik çalışma başlatıldı. İşletmelere ait güvenlik kamerası kayıtları ve gıdalardan alınan numuneler incelemeye alınırken, restoran müdürü, aşçı ve otel sorumlusunun gözaltına alındığı öğrenildi.

Restoranda yemek yediği anlar kamerada

Hayatını kaybeden Almehmadi Saeed Suwaılem'in restoranda yemek yediği anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen restoran müdürü, aşçı ve otel sorumlusu çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cenazeye otopsi yapılacak

Olay yerindeki incelemelerin ardından, hayatını kaybeden Almehmadi Saeed Suwaılem'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.



