Gündem İstanbulda trafiğin en yoğun noktasıydı güzergahlar tamamen değişti
İSTANBUL

İstanbul trafiğini rahatlatacak güzergah değişikliği

İstanbul'da trafiğin en yoğun noktasıydı güzergahlar tamamen değişti

İstanbul'un en yoğun trafik sirkülasyonun yaşandığı yerlerden Bahçelievler ilçesinin Şirinevler bölgesinde trafiği rahatlatmak adına araç güzergahları yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeye göre

A73, A02, AO3 ve A31 hatlarının güzergahları değişti.

Haber Merkezi DHA
Şirinevler bölgesinde otobüslerin güzergahlarını gösteren simülasyon
Şirinevler bölgesinde otobüslerin güzergahlarını gösteren simülasyon

İstanbul'da Bahçelievler sınırları içinde yer alan Şirinevler Fetih Caddesi'nin araç yoğunluğu, trafik sinyalizasyonu/akışından dolayı sıkışık olduğu, A73 Şirinevler-Tavukçu Deresi-Otocenter-Giyimkent hattı gidiş güzergahının Şirinevler Minibüs Durak Depolama Alanı-Dumlupınar Caddesi-Mahmutbey Yolu(Caddesi)-Nil Sokak-Mareşal Fevzi Çakmak 4 Sokak-Mithatpaşa 1 Caddesi-U dönüşü-Tevfik Fikret Caddesi-Şehit Yarbay Cesur Caddesi-Dereboyu Caddesi mevcut güzergah olacak şekilde düzenlenmesi talep edildi.

ARAÇ SİRKÜLASYONU YAVAŞ İLERLEDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü de, çalışmaları doğrultusunda Fetih Caddesi'nin çift yönlü tek şerit olduğu, buna bağlı olarak araç sirkülasyonunun yavaş ilerlediği, Fetih Caddesi'nden Şehit Yarbay Cesur Caddesi ile Tevfik Fikret Caddesi'ne dönüşlerin kapatılmak suretiyle bahse konu olan bölgede yer alan kavşağın 4 fazdan 2 faza düşürüldüğü, söz konusu hattın UKOME kararlı güzergahı olan Fetih Caddesi'nden sola dönerek Şehit Yarbay Cesur Caddesi'ne bağlağntısının trafik sirkülasyonuna uygun olmadığı tespitinde bulundu.

YENİ GÜZERGAHLAR ŞÖYLE;

Bölgede Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu kararı ile Fetih Caddesi'nden Mithatpaşa Cdadesi'ne dönüşü sağlayan sirkülasyon düzenlemesi yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi de (UKOME), Bahçelivler Şirinevler Mahallesi'nde zorunlu trafik sirkülasyonuna bağlı güzergah düzenlemeleri teklifini kabul etti. Hatların güzergahları şöyle;

A73 Şirinevler-Tavukçu Deresi-Otocenter-Giyimkent hattı güzergahı; Gidiş: Şirinevler Minibüs Durak Depolama Alanı-Dumlupınar Caddesi-Mahmutbey Yolu(Caddesi)-Nil Sokak-Mareşal Fevzi Çakmak 4 Sokak-Mithatpaşa 1 Caddesi-U dönüşü-Tevfik Fikret Caddesi-Şehit Yarbay Cesur Caddesi-Dereboyu Caddesi-Mevcut Güzergah

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A02 Çavuşpaşa-Bahçelievler- İncirli hattı:İncirli-Yenibosna Aktarma Merkezi, Şirinevler, Osmantepe Sokak 1 ve Şirinevler-Osmantepe Sokak 2 güzergahları: Dönüş:Mevcut güzergah...Fetih Caddesi-Dereboyu Caddesi-Şehit Yarbay Cesur Caddesi-Mithatpaşa Caddezi-Dumlupınar Caddesi(Adnan Kahveci Bulvarı)-Mevcut Güzergah

A03 Bakırköy-Bağcılar-Kemalpaşa Mahallesi-Şirinevler hattı-Bakırköy-Şirinevler güzergahı Dönüş: Mevcut güzergah...Fetih Caddesi-Dereboyu Caddesi-Şehit Yarbay Cesur Caddesi-Mithatpaşa Caddesi-Tevfik Fikret Caddesi-Dumlupınar Caddesi(Adnan Kahveci Bulvarı)-Şirinevler Minibüs Depolama

A31 Bakırköy-İkitelli-Mahmutbey hattı gidiş güzergahları: Gidiş güzergahları mevcut güzergah-Fetih Caddesi- Dereboyu Caddesi-Şehit Yarbay Cesur Caddesi-Mithatpaşa Caddesi-Tevfik Fikret Caddesi-Dumlupınar Caddesi-Şirinevler Minibüs Depolama

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