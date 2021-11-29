Gündem İstanbulda trafik durma noktasında Yoğunluk yüzde 80 olarak ölçüldü
İSTANBUL

İstanbul'da trafik durma noktasında: Yoğunluk yüzde 80 olarak ölçüldü

İstanbul'da haftanın ilk iş gününün mesai bitiminde, şiddetli lodosun da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) haritasına göre, yoğunluk yüzde 80 olarak ölçüldü. Birçok noktada trafik durma noktasına geldi.

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Haber Merkezi Diğer
İstanbulda trafik durma noktasında: Yoğunluk yüzde 80 olarak ölçüldü
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü

Marmara başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde şiddetli rüzgarlar etkili oluyor. İstanbul'da gün boyu etkisini sürdüren lodos, haftanın ilk iş gününün mesai bitiminde, trafiği durma noktasına getirdi. İBB Yoğunluk Haritası'na göre, kentte trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.

İstanbul'da trafik kilit: Yoğunluk yüzde 80’e ulaştı
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İstanbul'da trafik kilit: Yoğunluk yüzde 80’e ulaştı
İstanbul'da haftanın ilk iş gününün mesai bitiminde, şiddetli lodosun da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) haritasına göre, yoğunluk yüzde 80 olarak ölçüldü. Birçok noktada trafik durma noktasına geldi.

Yağmurun da etkisini gösterdiği şehirde D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında, ana arter ve caddelerde trafik oldukça yavaş ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Şiddetli fırtınada yola uçan parça motokuryenin üzerine düştü
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Şiddetli fırtınada yola uçan parça motokuryenin üzerine düştü
İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle yola savrulan parça trafikte seyreden motokuryenin başına geldi. Şaşkınlık yaşayan kurye motoruyla kaldırıma devrilirken o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kentin birçok noktasında ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları yaşanırken Başakşehir'de yola savrulan bir parça trafikte seyreden motokuryenin başına geldi. Şaşkınlık yaşayan kurye motoruyla kaldırıma devrildi, o anlar ise kameraya yansıdı.

Metrobüs şoförleri motosikletlere siper oldu
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Metrobüs şoförleri motosikletlere siper oldu
İstanbul'u etkisi altına alan lodos, hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücülerinin imdadına metrobüsler yetişti. İki metrobüs, motosikletli grubu orta şeride alarak lodosun şiddetinden korumaya çalıştı. O anlar bir başka sürücü tarafından kaydedildi.

İstanbul'da şiddetli lodos: Başakşehir'de kağıt gibi savrulan tabelalar lüks araçların üzerine devrildi
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İstanbul'da şiddetli lodos: Başakşehir'de kağıt gibi savrulan tabelalar lüks araçların üzerine devrildi
Yurt genelinde etkili olan fırtına ve lodos İstanbul'da çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü ve tabelaları devirdi. Başakşehir'de cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir sitenin önünde bulunan dükkanlara ait tabelalar kağıt gibi savruldu. Lodosun şiddetiyle devrilen tabelalar lüks araçların üzerine düştü. O anlar anbean kaydedildi.

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