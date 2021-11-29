İstanbul'da trafik durma noktasında: Yoğunluk yüzde 80 olarak ölçüldü
İstanbul'da haftanın ilk iş gününün mesai bitiminde, şiddetli lodosun da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) haritasına göre, yoğunluk yüzde 80 olarak ölçüldü. Birçok noktada trafik durma noktasına geldi.
Marmara başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde şiddetli rüzgarlar etkili oluyor. İstanbul'da gün boyu etkisini sürdüren lodos, haftanın ilk iş gününün mesai bitiminde, trafiği durma noktasına getirdi. İBB Yoğunluk Haritası'na göre, kentte trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.