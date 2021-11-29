İstanbul'da trafik durma noktasında: Yoğunluk yüzde 80 olarak ölçüldü

Marmara başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde şiddetli rüzgarlar etkili oluyor. İstanbul'da gün boyu etkisini sürdüren lodos, haftanın ilk iş gününün mesai bitiminde, trafiği durma noktasına getirdi. İBB Yoğunluk Haritası'na göre, kentte trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.

Yağmurun da etkisini gösterdiği şehirde D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında, ana arter ve caddelerde trafik oldukça yavaş ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişlerinde yoğunluk yaşanıyor.

OYNAT 00:20 Şiddetli fırtınada yola uçan parça motokuryenin üzerine düştü İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle yola savrulan parça trafikte seyreden motokuryenin başına geldi. Şaşkınlık yaşayan kurye motoruyla kaldırıma devrilirken o anlar kameraya yansıdı.



İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kentin birçok noktasında ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları yaşanırken Başakşehir'de yola savrulan bir parça trafikte seyreden motokuryenin başına geldi. Şaşkınlık yaşayan kurye motoruyla kaldırıma devrildi, o anlar ise kameraya yansıdı. BiP'te paylaş

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