İstanbul’da üç ilçe başkan vekilini seçti

GAZİOSMANPAŞA

: AK Partili Meclis Üyesi Eray Karadeniz, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili seçildi. İlk iki turda adaylardan biri, meclis üyelerinin 3'te 2'sinin oyunu alamadığı için başkan vekili seçilemedi. Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda AK Partili Karadeniz 21 oyla başkan vekili oldu. CHP'li Murat Topaloğlu ise 16 oy aldı. Seçimden sonra CHP'li meclis üyeleri, masalara vurup sloganlar eşliğinde salonu terk etti.