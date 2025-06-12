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İstanbul’da üç ilçe başkan vekilini seçti

İstanbul’da üç ilçe başkan vekilini seçti

04:0012/06/2025, Perşembe
G: 12/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Eray Karadeniz, Ahmet Şahin, Yüksel Can.
Eray Karadeniz, Ahmet Şahin, Yüksel Can.

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İstanbul'un üç ilçesinde başkanların yerine belediye başkan vekili seçimi yapıldı. AK Partili Eray Karadeniz Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili oldu. Avcılar’ın yeni başkan vekili CHP’li Meclis Üyesi Yüksel Can, Büyükçekmece’nin ise CHP’li Meclis Üyesi Ahmet Şahin oldu.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tutuklanıp geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılan belediyelerde, meclis üyeleri başkan vekillerini seçti. CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün “rüşvet”, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ise “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” soruşturmaları kapsamında gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılmışlardı. Bu 3 ilçenin belediye meclislerinde dün seçim yapıldı.

GAZİOSMANPAŞA
: AK Partili Meclis Üyesi Eray Karadeniz, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili seçildi. İlk iki turda adaylardan biri, meclis üyelerinin 3'te 2'sinin oyunu alamadığı için başkan vekili seçilemedi. Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda AK Partili Karadeniz 21 oyla başkan vekili oldu. CHP'li Murat Topaloğlu ise 16 oy aldı. Seçimden sonra CHP'li meclis üyeleri, masalara vurup sloganlar eşliğinde salonu terk etti.
AVCILAR
: CHP'li Meclis Üyesi Yüksel Can, Avcılar Belediye Başkan Vekili oldu. İlk iki turda başkan vekili seçilemeyince üçüncü tur oylamaya gidildi. CHP adayı Can 24, AK Parti'nin adayı Mahmud Lökbaş ise 13 oy aldı.
BÜYÜKÇEKMECE
: CHP Grubu, Meclis Üyesi ve Meclis Birinci Başkan Vekili Ahmet Şahin'i, AK Parti ve MHP Grubu ise AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Yazıcı'yı aday gösterdi. Adayların 3'te 2 çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle salt çoğunluğun arandığı üçüncü tur oylama yapıldı.

36 oyun 22'sini alan CHP’li Şahin, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili seçildi. Son turda Yazıcı 12 oy alırken, 2 oy ise geçersiz sayıldı.




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