İstanbul’da üç ilçe başkan vekilini seçti

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İstanbul'un üç ilçesinde başkanların yerine belediye başkan vekili seçimi yapıldı. AK Partili Eray Karadeniz Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili oldu. Avcılar’ın yeni başkan vekili CHP’li Meclis Üyesi Yüksel Can, Büyükçekmece’nin ise CHP’li Meclis Üyesi Ahmet Şahin oldu.
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tutuklanıp geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılan belediyelerde, meclis üyeleri başkan vekillerini seçti. CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün “rüşvet”, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ise “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” soruşturmaları kapsamında gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılmışlardı. Bu 3 ilçenin belediye meclislerinde dün seçim yapıldı.
36 oyun 22'sini alan CHP’li Şahin, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili seçildi. Son turda Yazıcı 12 oy alırken, 2 oy ise geçersiz sayıldı.