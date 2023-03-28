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Gündem

İstanbul’da yağmurda trafik yoğunluğu yüzde 65’e ulaştı

İstanbul’da yağışlı havanın etkisiyle birlikte Kadıköy D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yer yer durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü.

10:07 . 28/03/2023 Salı
IHA
İşlerine ve okullarına gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun trafiğe takıldı.

İşlerine ve okullarına gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun trafiğe takıldı.

İstanbul’da yağışlı havanın etkisiyle birlikte Kadıköy D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçümlendi.

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam etti. İşlerine ve okullarına gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun trafiğe takıldı. Kadıköy D- 100 karayolu üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçümlendi.


#İstanbul
#Trafik
#Kadıköy D-100
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