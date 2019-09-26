İstanbul'da yaşanan depremin ardından 7 ilçede 21 bina mühürlendi

Esenyurt Turgut Özal Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın ana kolonları çatladı. Tahliye edilen ve belediye ekipleri tarafından mühürlenen binanın bitişiğinde sıfır bina dikkat çekti.

İstanbul'da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından şehir genelinde toplam 21 binaya mühür vuruldu.

Beyoğlu'nda 11 bağımsız bölüm mühürlendi





Sultangazi'de mühürlenen bina

İstanbul'daki depremle ilgili olarak, Beyoğlu'nda 7 iş yeri, 4 konut olmak üzere 11 bağımsız bölüm mühürlenirken Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de ise maddi hasar nedeniyle 2'şer bina mühürlendi.

Avcılar'da mühürlenen binalardan birinin kolonunda çatlama meydana geldi.

Kartal, Esenyurt'ta birer bina olmak üzere 2 bina mühürlenirken Kağıthane ve Bahçelievler'de ise deprem nedeniyle hasar gören 2 bina kayarak yanlarındaki binalara yaslandı.

Toplam 21 bina mühürlendi

Kağıthane'de mühürlenen binanın dş kapısı.

İstanbul'un Beyoğlu, Avcılar, Esenyurt, Kağıthane, Sultangazi, Kartal ve Bahçelievler ilçelerinde 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle toplamda 21 bina mühürlendi.

"172 ihbar almış bulunmaktayız"

DHA Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kriz merkezinden depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oktay, "İhbar hattımıza 172 ihbar almış bulunmaktayız. Bunların tamamı ile ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. Afetleri, krizleri gerek kurumsal, gerek toplumsal boyutta en etkin yönetim şekli paniğe girmemektir. Bize müracaat edip de herhangi bir hizmet alamayan vatandaşımız bulunmamakta. Barınma boyutunda hazırlıklara baktığımızda, toplanma alanlarına baktığımızda çalışmalarımızın yeterli olduğunu görüyoruz" dedi.