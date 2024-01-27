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İstanbul'daki Mardin Tanıtım Günleri'nde kan döküldü: İş adamı silahla vuruldu

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Mardin Tanıtım Günleri'nde kan döküldü. Etkinliğin yapıldığı alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada iş adamı Nedim Kaya silahla vurularak yaralandı. Kaya hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren kişinin kaçtığı öğrenildi.

21:02 - 27/01/2024 Cumartesi
DHA
Mardin Tanıtım Günleri'nde silahlı kavga çıktı.
Mardin Tanıtım Günleri'nde silahlı kavga çıktı.

İş adamı Nedim Kaya, Mardin Dernekleri Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Mardin Tanıtım Günleri'nde çıkan tartışmada silahla vuruldu. Olayda yaralanan Kaya, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Mardin Tanıtım Günleri'nin düzenlendiği Atatürk Havalimanı'ndaki fuar alanında meydana geldi. İddiaya göre, Mardin Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen tanıtım günlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu tartışma sırasında iş adamı Nedim Kaya silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı Nedim Kaya hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren kişinin kaçtığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.



#Silahlı Saldırı
#Nedim Kaya
#Mardin Tanıtım Günleri
#İstanbul
#Atatürk Havalimanı
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