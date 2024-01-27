İstanbul'daki Mardin Tanıtım Günleri'nde kan döküldü: İş adamı silahla vuruldu

Bahçelievler'de 32 haftalık hamile Mizgin Güçlü kontrol için hastaneye gittiği sırada yolcu minibüsünde doğum yaptı. Minibüsle hastaneye götürülen kadın ile bebeği tedavi altına alındı. Bebeğe Asmin adı verildi. Sürücü Hakan Yücel de "Uçakta gördük, takside gördük de minibüsün içinde ilk defa böyle bir şeye şahit olduk" diye konuştu.