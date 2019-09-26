Gündem İstanbuldaki şiddetli depremin ardından Bakırköy Adalet Sarayının duvarlarında çatlaklar oluştu
İSTANBUL

İstanbul'daki şiddetli depremin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'nın duvarlarında çatlaklar oluştu

İstanbul'da saat 13.59'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar büyük bir panik yaşadı. Depremin ardından gelen ilk bilgilere göre Bakırköy Adalet Sarayı'nın duvarlarında çatlaklar oluştu. Oluşan çatlakları binada bulunan avukatlar cep telefonlarıyla görüntüledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakırköy Adalet Sarayı duvarlarında oluşan çatlaklar
Bakırköy Adalet Sarayı duvarlarında oluşan çatlaklar

İstanbul'da saat 13.59'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 6, AFAD'ın verilerine göre ise 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.

DUVARLARDA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Depremin ardından gelen ilk bilgilere göre Bakırköy Adalet Sarayı'nın duvarlarında çatlaklar oluştu. Oluşan çatlakları binada bulunan avukatlar cep telefonlarıyla görüntüledi.

Bakırköy Adalet Sarayı'nın duvarlarında çatlaklar oluştu.

Bakırköy Adalet Sarayı'nın duvarlarında çatlaklar oluştu

Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı. Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor.

Deprem kent genelinde ve çevre illerde de hissedildi.

İstanbul'daki deprem anı kamerada
OYNAT 00:28
İstanbul'daki deprem anı kamerada
İstanbul'da saat 14:00'te meydana gelen depremin büyüklüğü 6 olarak ölçüldü. Depremin merkezi Silivri açıkları olarak kayıtlara geçti. Deprem anından ilk görüntüler.

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GÜNDEM
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