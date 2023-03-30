İstanbulkart sahipleri dikkat: Üç yıl kullanılmayan kartlar kapatılacak

Sözleşmeyle ilgili vatandaşları bilgilendiren Belbim, gönderdiği maillerde, "İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi 30.04.2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek şekilde yenilenmiştir. 6493 sayılı Kanun gereğince, Çerçeve Sözleşme'yi yürürlük tarihine kadar herhangi bir ücret ödemeksizin feshedebilirsiniz. Bu süre içinde fesih talebinizi iletmediğiniz takdirde, değişikliği kabul etmiş sayılacaksınız." ifadelerini kullandı.

"Elektronik Para’nın son kullanma tarihi son işlem (Dolum/Harcama) tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır. Son kullanma tarihi dolan söz konusu fonlar, elektronik para olma hükmünü kaybeder. Müşteri’nin Ödeme Aracına dolum yapması veya herhangi bir Belbim Üye İşyeri/İşyerinde kullanması, bu süreyi kesecektir. Elektronik Para olma hükmünü kaybeden fonlar için 6493 sayılı Kanun ve Türk Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri uygulanır. 4.27. Son işlem (dolum veya harcama) tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle herhangi bir işlem yapmayan Müşteri’lerin istanbulkartları kullanıma kapatılacaktır. Bu kartlardan geriye dönük aylık 2 TL olacak şekilde ve kartın bakiyesini aşmayacak şekilde işlem ücreti tahsil edilecektir. Takip eden aylar içinde kart bakiyesi sıfır olana kadar aylık 2 TL işlem ücreti kesilmeye devam edecektir. Bu süre içinde karttaki kesintiye uğramamış bakiye, kart Müşterisinin talebi halinde kendisine iade edilecektir."