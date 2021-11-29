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İSTANBUL

İstanbullular çözüm bekliyor: Altunizade metrobüs durağı yine kilit

Altunizade metrobüs durağı bir kez daha kilitlendi. Sabah saatlerinde okula ve işe gitmek için yola çıkan İstanbullular, yoğunluk nedeniyle uzun süre metrobüse ulaşamadı. Kuyruk, durağın dışına yol kenarlarına kadar taştı. Sık sık yaşanan bu soruna çözüm üretemeyen İBB’ye, vatandaşlar sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla seferlerin artırılması çağrısında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbullular çözüm bekliyor: Altunizade metrobüs durağı yine kilit
Fotoğraf: Twitter (@damlayesilova)

İstanbul'un en önemli ulaşım noktalarından biri olan Altunizade metrobüs durağı, bu sabah bir kez daha insan seline sahne oldu. İşe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, metrobüse ulaşmak için uzun süre beklemek zorunda kaldı.

İstanbulluların metrobüs çilesi: Altunizade durağı yine kilitlendi
OYNAT 00:32
İstanbulluların metrobüs çilesi: Altunizade durağı yine kilitlendi
Altunizade metrobüs durağı bir kez daha kilitlendi. Sabah saatlerinde okula ve işe gitmek için yola çıkan İstanbullular, yoğunluk nedeniyle uzun süre metrobüse ulaşamadı. Kuyruk, durağın dışına yol kenarlarına kadar taştı. Sık sık yaşanan bu soruna çözüm üretemeyen İBB'ye, vatandaşlar sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla seferlerin artırılması çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Twitter (@kalamata1903)
Fotoğraf: Twitter (@kalamata1903)

Kuyruk, metrobüse binilen alandan üst geçit üstüne hatta yola kadar taştı. Saniyeler içinde varılan metrobüse, yaşanan yoğunluk nedeniyle adım atamaz hale gelen İstanbullular dakikalar sonra ulaşabildi.

Fotoğraf: Twitter (@serenaydinn)
Fotoğraf: Twitter (@serenaydinn)

Sosyal medya hesaplarından onlarca fotoğraf paylaşan vatandaşlar, sık sık karşılaşılan bu soruna bir türlü çözüm üretemeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, seferleri daha sık hale getirmesi yönünde çağrıda bulundu.

Fotoğraf: Twitter (@serenaydinn)
Fotoğraf: Twitter (@serenaydinn)

İBB ÇÖZÜM ÜRETEMİYOR

Daha önce de Altunizade metrobüs durağında uzun kuyruklar oluşması tepkiyle karşılanmış, İBB çözüm olarak akbil turnikelerini üst geçitten öncesine taşımıştı. Ancak metrobüs durağında yine aynı manzaralar oluşuyor.

Altunizade metrobüs durağına gelenler adeta üst üste yolculuk yapmak zorunda kaldı
FOTOĞRAF 6
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Sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00'de sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde metrobüslerde yoğunluk oluştu.
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Altunizade Metrobüs Durağı'nda işe gitmek için yola çıkanların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti.
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Durakta yığılmalar oluşurken vatandaşların metrobüste ayakta yolculuk yaptığı ve İstanbulluların İETT duraklarında beklediği görüldü
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Altunizade metrobüs durağına gelenler adeta üst üste yolculuk yapmak zorunda kaldı
Haftanın ilk iş günü İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarında sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Altunizade'de metrobüs ve duraklarda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Altunizade metrobüs durağı çilesi devam ediyor
OYNAT 00:37
Altunizade metrobüs durağı çilesi devam ediyor
Bu sabah işe ve okula gitmek için yola çıkan İstanbullular, Altunizade metrobüs durağında insan seliyle karşılaştı. Metrobüse ulaşmak için uzun süre beklemek zorunda kalan vatandaşlar, geçici çözümler yerine kalıcı çözümlerin hayata geçirilmesini istedi.
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