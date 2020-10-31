İstanbullular yarın bu yollara dikkat: Mesut Yılmaz’ın cenaze töreni için kapatılacak İstanbullular yarın bu yollara dikkat: Trafiğe kapatılacak İstanbul Valiliği, eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın Pazar günü saat 12.00’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’ndeki cenaze töreni için bazı yolların saat 09.00 ila 15.00 arasında trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Haber Merkezi 31 Ekim 2020, 22:52 Son Güncelleme: 31 Ekim 2020, 22:55 İHA