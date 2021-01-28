Gündem İstanbulun barajlarındaki su seviyesi artıyor
İSTANBUL

İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi artıyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16 oranına kadar inerken, o günden bu yana etkili olan yağışlı havayla birlikte barajlardaki su miktarı yüzde 17,80 arttı.

Haber Merkezi AA
İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 676 bin metreküp oldu.
İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 676 bin metreküp oldu.

İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi, son yağışlarla birlikte yüzde 36,96'ya yükseldi.

  • Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 36,96 olarak ölçüldü. Dünkü yağışların ise barajlara yüzde 2,74'lük bir katkısı oldu.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 56,27, Terkos'ta yüzde 36,66, Sazlıdere'de yüzde 16,04, Alibey'de yüzde 48,74, Büyükçekmece'de yüzde 38,51, Ömerli'de yüzde 39,95, Darlık'ta yüzde 52,60, Elmalı'da yüzde 44,29 Kazandere'de yüzde 42,34 ve Pabuçdere'de yüzde 13,04 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı dünkü yağışların etkisiyle 24 milyon metreküp artış göstererek 321 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 676 bin metreküp oldu.

İstanbul barajlarında doluluk oranında ezber bozuldu
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İstanbul barajlarında doluluk oranında ezber bozuldu

Son 15 yılın oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 28 Ocak tarihi baz alındığında 2005'te yüzde 49,64, 2006'da yüzde 88,60, 2007'de yüzde 54,62, 2008'de yüzde 25,24, 2009'da yüzde 49,48, 2010'da yüzde 96,15, 2011'de yüzde 88,21, 2012'de yüzde 66,24, 2013'te yüzde 75,18, 2014'te yüzde 32,55, 2015'te yüzde 85,65, 2016'da yüzde 73,98, 2017'de yüzde 84,77, 2018'de yüzde 73,58, 2019'da yüzde 90,68, 2020'de yüzde 55,47, 2021'de ise yüzde 36,96 olarak gerçekleşti.

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