Gündem İstanbulun iki ilçesinde toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklandı
İSTANBUL

İstanbul'un Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklandı

İstanbul'un iki ilçesinde toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklandı

Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde bugüne yönelik yapılan toplantı çağrılarının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Vali Yerlikaya, yapılacak toplanmaların toplumun salgından korunmasını ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edeceği değerlendirilerek Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde her türlü toplantı gösteri ve yürüyüşün yasaklandığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde bugüne yönelik yapılan toplantı çağrılarının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beşiktaş ve Sarıyer ilçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan kararı açıkladı.

Vali Yerlikaya, yapılacak toplanmaların toplumun salgından korunmasını ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edeceği değerlendirilerek Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde her türlü toplantı gösteri ve yürüyüşün yasaklandığını açıkladı.

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Vali Yerlikaya'nın açıklamalarının devamı ise şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve kanunlar önünde herkes eşittir. Bütün vatandaşlarımızdan beklentimiz; konusu suç teşkil edecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınılması ve aklıselim davranılmasıdır.

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Güvenlik güçlerimiz, hepimizin huzur ve güvenliği için daima görev başındadır.

Gücünü milletimizin engin sevgisi ve yasalarımızdan alan polisimiz; her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecektir.

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